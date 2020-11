Das war seit einigen Jahren viel zu wenig: Vor der Corona-Pandemie nutzten doppelt so viele Fluggäste den Flughafen, er war damit deutlich gefragter als der alte DDR-Flughafen Berlin-Schönefeld und früher der 2008 geschlossene Flughafen Tempelhof. Tegel bewältigte das Aufkommen erstaunlich gut, doch eine Zukunftslösung war das nicht, zumal die Anlagen in die Jahre kamen. Die Flugverspätungen häuften sich. Außerdem mussten 300 000 Menschen in den Einflugschneisen den Lärm ertragen. 2006 begann der Bau des neuen Berliner Flughafens BER bei Schönefeld, der vor einer Woche nach einigen Bauskandalen und mit jahrelanger Verspätung den Betrieb aufnahm. Vereinbart wurde, dass Tegel dann schließen soll, auch wenn die Berliner 2017 in einem Volksentscheid für die Offenhaltung plädierten. An diesem Sonntag startet nun das letzte Flugzeug, eine Air-France-Maschine – als Erinnerung daran, dass Tegel zu Besatzungszeiten im französischen Sektor lag. Bis 2029 verbleiben in Tegel noch die Regierungshubschrauber, bis auch sie an den BER umziehen. In das bisherige Flughafenterminal zieht die Beuth Hochschule für Technik. Auf dem ehemaligen Flughafengelände werden Start-ups angesiedelt und neue Wohnungen errichtet.