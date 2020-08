Trumps Liste : Zehn Millionen neue Stellen und 49 andere Ideen

F.A.Z.-Newsletter „Amerika wählt“ Kann Trump sich gegen Biden behaupten? Eine persönliche Einschätzung und die wichtigsten Amerika-Analysen der F.A.Z. jeden Donnerstag in Ihrem E-Mail-Postfach.

Die von Trump stets verfolgte Idee, dass Amerika am besten alles selbst produziert, was es konsumiert, schimmert an mehreren Stellen in der neuen Liste ebenfalls durch. Sämtliche kritischen Ausrüstungsgegenstände im Gesundheitswesen sollen in den Vereinigten Staaten produziert werden. Handelsabkommen sollen das einzige Ziel verfolgen, amerikanische Arbeitsplätze zu schützen.

Entkopplung von China

Trump will Steuervergünstigen für Unternehmen, die in Amerika produzieren. Steuernachlässe winken wiederum Unternehmen, die Arbeitsplätze aus China zurückverlagern in die Vereinigten Staaten. Wer Stellen nach China outsourct, soll hingegen keine Staatsaufträge mehr bekommen. Ein zusätzliches wichtiges Detail: Hightech-Firmen aus der Pharmaindustrie oder der Robotik können ihren Kosten komplett absetzen in ihrer Steuererklärung, wenn sie ihre Produktion zurückverlagern in die amerikanische Heimat.

Der „Made in America“-Plan Trumps ist dabei eng verwoben mit der Anti-China-Politik: Trump formuliert das klare Ziel, eine Million Industriearbeitsplätze von China in die Vereinigten Staaten zu transferieren. Zudem kündigt er an, China für die Pandemie zur Rechenschaft ziehen zu wollen.

Marsmission und Mondstation

Diese Programmpunkte sind einerseits alte Bekannte aus Trumps protektionistischer Agenda. Sie stellen zugleich indes den stärksten Bruch mit der lange vorherrschenden Linie in der republikanischen Partei da: Internationaler Freihandel galt traditionell als ein ihr wichtiges Anliegen – zumindest bevor Trump die Geschäfte im Weißen Haus übernahm.

Der dramatische wachsende Berg an öffentlichen Schulden wäre früher ebenfalls ein Großthema der Republikaner und ihrer Präsidentschaftskandidaten gewesen. In Trumps Agenda finden Pläne zum Schuldenabbau hingegen keine Erwähnung, weil er sie schlicht nicht hat. Statt dessen will er mehr Geld ausgeben für eine bemannte Marsmission und eine Mondstation.

Sein alter Plan für die Erneuerung der amerikanischen Infrastruktur findet ebenfalls Eingang in die Spiegelstrichliste: Dieser hatte in Washington für Belustigung gesorgt, weil er ohne große Realisierungschancen stets dann aus der Schublade geholt wurde, wenn es von anderen Krisen abzulenken galt.

Ihre Gemeinsamkeit finden Trump und die Republikaner allerdings andererseits im Ziel, die Steuern weiter zu senken, damit die Leute mehr Geld in der Tasche haben. Damit setzt Trump einen klaren Kontrapunkt zu Biden, der bemerkenswerter Weise mit Steuererhöhungsplänen in den Wahlkampf gezogen ist.

Zwei Punkte reflektieren, wie angekündigt, Trumps Optimismus und seinen Glauben in die Größe Amerikas besonders deutlich. Ein Ziel lautet schlicht: „Rückkehr zur Normalität 2021.“ Das klingt fast wie eine Anordnung. Der andere Punkt betrifft das Bildungswesen: Lehrer sollen Amerikas Schülern „Amerikas Ausnahmestellung“ (American Exceptionalism) beibringen.