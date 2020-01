Konflikt am Golf : Die große Iran-Öl-Schmuggelei

Die Ankündigung hat den Weltölmarkt zunächst etwas beruhigt: Der amerikanische Präsident Donald Trump will auf unmittelbare Vergeltungsschläge gegen Iran verzichten. Stattdessen soll es neue Sanktionen geben, deren Umfang allerdings noch unklar ist. Der Ölpreis war daraufhin am Mittwoch wieder deutlich zurückgegangen auf das Niveau vor der jüngsten Eskalation des Konflikts. Am Donnerstag stieg er allerdings wieder bis auf zeitweise gut 66 Dollar je Barrel (Fass zu 159 Liter) für die Nordseesorte Brent. Am Freitagnachmittag betrug er weiterhin 65 Dollar. Ein Bericht des „Wall Street Journal“, Saudi-Arabien meide mit seinen Tankern aus Sicherheitsgründen jetzt den wichtigen Seeweg „Straße von Hormus“, auf dem im Jahr etwa 10 Prozent der Weltölexporte transportiert werden, sorgte für Verunsicherung. Auch der brasilianische Ölkonzern Petrobras teilte mit, diesen Seeweg nun zu meiden.

Die Ankündigung neuer Sanktionen gegen Iran lenkt den Blick noch einmal auf die bestehenden: Schon jetzt wird das Land sein Öl fast nur noch auf Umwegen los – die Isolation erschwert die Position Irans in dem Konflikt. Amerika-Opponent China übernimmt die Rolle des Sanktionsbrechers, aber anscheinend nicht sehr offensiv. Im Mai 2018 war Trump aus dem Atomabkommen mit Iran ausgestiegen und verfolgt seither eine Politik „maximalen Drucks“. Ging es anfangs um eher allgemeine Handelsbeschränkungen, so verhängte Amerika im November 2018 recht weitgehende Sanktionen gezielt gegen die Ölbranche Irans und nötigte viele Staaten, sich dem anzuschließen. Einige handelten Ausnahmen aus – kauften aber trotzdem immer weniger iranisches Öl.

Außer China kauft niemand Öl in Iran – zumindest offiziell

Seit die Sanktionen in Kraft sind, variieren die Darstellungen und Daten über die iranischen Ölexporte stark. Insgesamt sind die Exporte zweifellos erheblich zurückgegangen, zum Teil werden sie aber wohl auch verschleiert und über Umwege unkenntlich gemacht. Frank Schallenberger, Ölanalyst der Landesbank Baden-Württemberg, sagt, im Dezember habe das Land noch durchschnittlich 0,13 Millionen Barrel Rohöl am Tag ausgeführt. Im April 2018 seien es noch 2,5 Millionen Barrel gewesen. Das würde also einen Rückgang um 94,8 Prozent bedeuten. Andere Statistiken weichen davon allerdings ab. Unter anderem Europa, aber auch Indien kaufe mittlerweile gar nichts mehr, sagt Schallenberger.

„China kauft noch in sehr begrenzten Mengen, ansonsten offiziell niemand mehr“, sagt Carsten Fritsch, Ölfachmann der Commerzbank: „Das heißt aber nicht, dass Verkäufe nicht auch anderweitig stattfinden, also unterhalb des Radarschirms.“ Giovanni Staunovo, Ölanalyst der Schweizer Großbank UBS, berichtet noch, neben China kaufe wohl auch Syrien etwas Öl aus Iran. „Die anderen Länder haben ihre offiziellen Käufe eingestellt.“

Die chinesischen Statistiken zeigten weiterhin an, dass das Land iranisches Öl importiere, wenn auch deutlich weniger als in früheren Jahren. „Es heißt darüber hinaus, in Malaysia werde iranisches und venezolanisches Rohöl auf andere Schiffe verladen und dann als malaysisches Öl nach China exportiert“, sagte der Analyst. Zumindest eine gewisse Plausibilität bekommt diese Theorie durch chinesische Statistiken, die zeigen, dass der Import von Öl aus Malaysia ungefähr im selben Zeitraum mit dem Rückgang der Importe aus Iran anstieg.

Zudem gibt es Spekulationen, dass Öl aus Iran in China in Zollfreilager gebracht und dort gelagert werde. „Da dieses Öl nicht durch den Zoll ging, taucht es auch nicht in den Importstatistiken auf“, sagt Staunovo. Dieses Öl könnte mit anderem Öl vermischt und dann weiterexportiert werden. „Das ist sehr schwer zu kontrollieren.“ Lauter Strategien also, um den Weg des Öls zu verschleiern und die amerikanischen Sanktionen zu umgehen.

Im vergangenen Jahr gab es zudem einen Bericht, dass der italienische Ölkonzern Eni die Löschung eines Öltankers in Sizilien abgelehnt habe, weil man iranisches Öl darin vermutete. „Es war ein Tanker, der aus dem Irak kam“, sagt Staunovo. Das italienische Unternehmen selbst hatte angegeben, es habe das Öl aus Qualitätsgründen abgelehnt: Die „chemisch-physikalischen Eigenschaften“ hätten sich von den vereinbarten so stark unterschieden, dass sie mit dem irakischen Öl „Basrah Light“ nicht vergleichbar gewesen seien. Der Lieferant dagegen hatte bestritten, dass das Öl aus einem mit Sanktionen belegten Land gekommen sei; es sei kein „Iran-Öl“.

Nicht ganz transparent ist auch, mit welchen Tankern und unter welcher Flagge das iranische Öl – wenn überhaupt – noch transportiert wird. „Ich dachte, das machen hauptsächlich iranische Tanker“, sagt Analyst Staunovo. Der Ölfachmann Samir Madani von der Internet-Plattform „TankerTracker.com“, die unter anderem mit Hilfe von Satellitenbildern, aber auch anderen Formen der Schiffsbeobachtung und des Trackings die Wege von Öltankern in besonders interessanten Regionen der Welt verfolgt, berichtete aber: Kleinere Mengen iranischen Öls würden auch vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate umgeladen. „Zudem laden chinesische Tanker iranisches Öl nicht direkt in den iranischen Häfen auf, sondern via Ship-to-ship-Transfers im Persischen Golf oder in der Straße von Malakka.“ Der Ölfachmann jedenfalls ist sehr skeptisch, ob es möglich wäre, die restliche Ölförderung in Iran noch stärker zu sanktionieren oder auf null zu drücken – es sei denn, Amerika greife direkt die Ölförder- und Ölexport-Infrastruktur an.

Um für die weitere Entwicklung des Ölpreises Entwarnung zu geben, sei es zu früh, meint jedenfalls die Commerzbank. „Wir würden davor warnen, die Eskalation im Mittleren Osten vorzeitig für beendet zu erklären“, sagte Ölanalyst Carsten Fritsch. „Auch wenn Iran selbst zunächst keine weiteren Vergeltungsmaßnahmen mehr beabsichtigt, könnten iranfreundliche schiitische Milizen weiterhin für Störfeuer sorgen, wie der Raketenbeschuss der Grünen Zone in Bagdad in der Nacht zum Donnerstag zeigte.“