Trump will G7 zu G11 erweitern : Eine neue Allianz gegen China?

Alexander Downer war ein furchtloser Politiker. Heute ist der frühere Außenminister Australiens ein politischer Analyst, der das offene Wort liebt: „Ohne die Vereinigten Staaten würden die meisten, wenn nicht alle Länder der indo-pazifischen Region Vasallenstaaten Chinas, was dann enormen Unmut und eine zerstörerische Angst freisetzte“, sagt Downer mit Blick auf das Ansinnen des amerikanischen Präsidenten, eine „G-11“ ins Leben zu rufen. Donald Trump hatte sie am Sonntag vorgeschlagen, um über China zu sprechen – die bisherige „Gruppe der 7“, deren Tagung im Juni in Camp David spätestens nach Absage Angela Merkels nicht stattfindet, sei angesichts der Weltlage sowieso „sehr überholt“. Der australische Ministerpräsident Scott Morrison kommentierte den Ansatz vorsichtiger, aber eindeutig: „Der Ausbau der internationalen Zusammenarbeit gleichgesinnter Ländern in Zeiten beispielloser Herausforderungen ist hochgeschätzt“, ließ Morrison seinen Sprecher sagen.

Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur. F.A.Z. Patrick Welter Korrespondent für Wirtschaft und Politik in Japan mit Sitz in Tokio. F.A.Z.





Viel Analyse braucht es nicht, um zu erkennen, dass Donald Trump eine solche Gesprächsrunde auf höchster Ebene als Werkzeug betrachtet, um noch mehr Druck auf Peking auszuüben. Würden einer solchen Konferenz doch neben den G-7-Staaten – unter ihnen Deutschland – auch Australien, Indien, Südkorea und Russland angehören. „Was ist allen diesen Ländern gemein? Zusammen mit Amerikas getreuem Anhänger Japan sind sie alle auf der Hut vor Chinas immer aggressiveren strategischen, wirtschaftlichen und diplomatischen Manövern“, bringt der Autor Parag Khanna den Plan auf den Punkt.

Die vereinte „Quad“

Geht es nach Trump, dürften die Russen nach ihrem Rauswurf 2014 aufgrund ihrer Annexion der Krim erstmals wieder teilnehmen – die Politik Pekings scheint aus Trumps Sicht das Ende der Ausgrenzung zu rechtfertigen. Das indes erscheint unsicher, obwohl Trump damit eine weitere, in dieser Rolle meist übersehene pazifische Macht zurück an den Tisch holte – denn nicht alle G-7-Länder wollen Präsident Wladimir Putin aufwerten.

Auch Russland selbst reagierte verhalten: Man sei nur bereit, sich auf Augenhöhe mit anderen Teilnehmern zu beteiligen. „Ein Platz als Zuschauer passt Russland nicht“, sagte Konstantin Kossatschow, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im russischen Förderationsrat, am Sonntag der Agentur Interfax. Russland bevorzugt eigentlich die G20, wo führende Industrienationen und Schwellenländer zusammenkommen.

Sollte Trump „unter sich“ eine Allianz gegen andere Staaten, gemeint ist offensichtlich China, etablieren, „können wir das nicht annehmen“, sagte Kossatschow. Er lobte Trump aber dafür, dass dieser die G7 als veraltet bezeichnet. Die Gruppe sei nur ein Instrument der westlichen Welt, Einheit zu demonstrieren.

Gesetzt sind dagegen die anderen drei indo-pazifischen Länder aus Sicht Washingtons. Da Amerika und Japan sowieso schon der G7 angehören, wäre bei einer Erweiterung damit die „Quad“ vollständig vertreten. Bei ihr handelt es sich um den losen Bund der vier pazifischen Demokratien Amerika, Australien, Indien und Japan, die – ohne es auszusprechen – Pekings expansiver Außen- und Wirtschaftspolitik etwas entgegensetzen. Auch die Partner des „Trilateralen strategischen Dialogs“, Washington, Canberra und Tokio, wären vereint.

Aggressor Xi Jinping?

Downer stimmt dem Plan Trumps insofern zu, als er eine wichtigere Rolle für Canberra auf der Weltbühne anstrebt. Der erste Schritt war damit getan, dass die Regierung die Welt dazu anhielt, eine Untersuchung über den Corona-Ursprung in China einzuleiten – wobei China wohlgemerkt der wichtigste Geschäftspartner Australiens ist. Der chinesische „Aufstieg kann gelenkt werden, aber er muss mit großer intellektueller Genauigkeit und Vorsicht geführt werden. In den vergangenen Monaten haben wir beobachtet, wie China diese so notwendige Vorsicht in den Wind schreibt“, warnt Downer.

Präsident Xi Jinping hält er für einen Aggressor. Schon 2019 hatte Australien auf Einladung von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron als Gast am Tisch der G7 Platz genommen. Zuvor hatte es Paris den größten Rüstungsauftrag seiner Geschichte mit dem Kauf von Unterseebooten erteilt.