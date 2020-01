10-Millionen-Dollar-Werbespots : Trump und Bloomberg werben beim Super Bowl

Michael Bloomberg während eine Rede in Los Angeles am 6. Januar 2020 Bild: AFP

Ob sich am Ende wirklich zwei New Yorker Milliardäre im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf gegenüberstehen, ist noch nicht abzusehen. Doch zumindest beim Super Bowl, der Anfang Februar stattfinden wird, liefern sie sich schon mal einen Wettbewerb.

Der demokratische Präsidentschaftsbewerber Michael Bloomberg und Präsident Donald Trump schalten beide Anzeigen beim Super Bowl und lassen sich das verschiedenen Medienberichten zufolge jeweils etwa 10 Millionen Dollar kosten.

Bloomberg-Kampagne gibt 170 Millionen Dollar aus

Beide Kampagnen teilten mit, 60-Sekunden-Spots reserviert zu haben. Zunächst hatte es Berichte über die Bloomberg-Pläne gegeben. Wenige Stunden später folgte die Bekanntgabe der Trump-Kampagne. Der Superbowl findet am 2. Februar (amerikanischer Zeit) statt. „Mike nimmt den Kampf mit Trump auf“, sagte Bloomberg-Sprecher Michael Frazier. Das Ziel sei, Trump zu ärgern und zu provozieren.

Insgesamt hat die Bloomberg-Kampagne Analysten zufolge schon fast 170 Millionen Dollar für Fernseh- und Digitalwerbung ausgegeben. Der Kandidat finanziert seine Kampagne dabei selbst. Das Trump-Lager hat in den letzten drei Monaten des Jahres 2019 46 Millionen Dollar eingesammelt und für den anstehenden Wahlkampf damit schon mehr als 100 Millionen Dollar zur Verfügung.

Nach dem Super Bowl geht es in die heiße Wahlkampf-Phase für die Demokraten. Am Tag nach dem Spiel findet in Iowa die erste Vorwahl statt, an der Bloomberg jedoch wohl nicht teilnehmen wird. Am 5. Februar hält Trump seine Rede zur Lage der Nation.

Auch wenn es eher unüblich ist, sind Bloomberg und Trump nicht die ersten Kandidaten, die während des Superbowls werben. Im Jahr 2008 schaltete die Obama-Kampagne dort in 20 ausgewählten Bundesstaaten Werbespots.