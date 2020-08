Trump eskaliert gegen China : Umgang mit Schurken

Der Umgang des amerikanischen Präsidenten mit der chinesischen Videoplattform Tiktok verärgert Peking schwer. Er muss aber auch alte Freunde verunsichern: Was hindert Trump eigentlich daran, Daimler oder VW die Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten zu untersagen?

Präsident Donald Trump eskaliert den Konflikt mit China. Das Land liefert zahlreiche gute Gründe dafür: von der Unterdrückung von Minderheiten über die Hongkong-Politik, die Verharmlosung der Pandemie-Gefahren bis hin zu kriegerischem Verhalten an seinen Grenzen. Der wichtigste für Trump ist aber, dass eine Präsidentenwahl in den Vereinigten Staaten ansteht. Die amerikanische Bevölkerung befürwortet mehrheitlich eine Politik, die China in die Schranken weist. Trump sieht darin offenbar eine Chance, sich von seinem demokratischen Widersacher Joe Biden abzusetzen und von seinem desaströsen Krisenmanagement in der Pandemiebekämpfung abzulenken.

Im Fernsehen liefen düstere Werbespots, die Biden als Schwächling im Umgang mit China darstellen. Diese hätten vermutlich mehr Zugkraft, wenn Trump nicht selbst stets seine enge freundschaftliche Beziehung zu Chinas Staatschef Xi Jinping herausgestellt und dessen Pandemie-Management gelobt hätte.

Biden wiederum bemüht sich inzwischen ebenfalls, den harten Hund gegenüber China zu geben, und signalisiert damit ein bemerkenswertes Phänomen: In Amerikas zentralem außen- und wirtschaftspolitischen Thema sind sich die Rivalen einig. In der amerikanischen China-Politik gibt es im Moment nur noch Falken.

Die Logik dahinter ist Mafia-Paten vertraut

Nicht verwunderlich, aber trotzdem auffällig ist, wie wenig Kritik Trump von der Opposition erhielt für seinen Vorstoß, das Amerika-Geschäft der chinesischen Videoplattform Tiktok in den Besitz eines amerikanischen Unternehmens zu bringen und darüber hinaus noch eine stattliche Provision für sein Finanzministerium zu verlangen. Die Logik dahinter ist Mafia-Paten vertraut. Die Regierung gibt dem Tiktok-Konzern die Möglichkeit, entweder seine Geschäfte in Amerika einzustellen oder aber Teil eines amerikanischen Konzerns zu werden. Das nennt man wohl Erpressung. So degeneriert eine aus sicherheitspolitischen Gründen zumindest nachvollziehbare Politik, den Zugriff des chinesischen Regimes auf Daten der Amerikaner zu beschränken, zu einem billigen Deal.

Das verärgert China schwer, es muss aber auch alte Freunde verunsichern. Was hindert Trump eigentlich daran, Daimler oder Volkswagen die Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten zu untersagen, wenn sie sich nicht von Tesla kaufen lassen? Nur zur Erinnerung: Das von Trump veranlasste Zollverfahren gegen die europäische Autoindustrie endete mit der Bestätigung des amerikanischen Handelsministeriums, dass die Autoimporte aus der EU und vor allem aus Deutschland der nationalen Sicherheit der Vereinigten Staaten schaden. Damit ist auch das Argument für eine Enteignung geliefert: Die Verteidigung der nationalen Sicherheit, die sich bestens bemühen lässt zur Legitimierung der absurdesten Politiken. Dass die Autos zunehmend auch Produzenten und Sammler von privaten Mobilitätsdaten sind, könnte Trump zusätzliche Munition geben.

Solche Gedanken können nur aufkommen, weil Trumps Rhetorik nicht zu erkennen gibt, dass er einen großen Unterschied zwischen Freund und Feind macht. Für ihn scheint die Welt aus Schurken-Staaten zu bestehen, die die Naivität der Vereinigten Staaten ausbeuten. Das unterscheidet ihn dann doch von seinem demokratischen Widersacher Joe Biden, der für seine angeschärfte China-Politik mit Verbündeten zusammenarbeiten will.

Die größten Datensammler sitzen im Silicon Valley

Trumps Dekrete gegen die chinesischen Konzerne, zu denen Tiktok und die Whatsapp-Variante WeChat gehören, fußen überdies nicht auf handfesten Beweisen, dass von Chinesen besessene und entwickelte Apps das Recht auf privaten Datenschutz und die Cybersicherheit der Amerikaner bedrohen. Sie basieren auf dem vagen Verdacht, dass die Unternehmen private Daten mit chinesischen Regierungsstellen teilen. Nicht, dass man Peking das nicht zutrauen würde. Aber ohne nachvollziehbare Belege für Unrecht wird Sanktionspolitik willkürlich.

Zudem muss sich gerade die amerikanische Regierung fragen, ob sie nicht ihrer Wirtschaft schadet. Die größten Sammler und Auswerter von privaten Daten aus aller Welt sitzen im Silicon Valley. Wenn der Rest der Welt den gleichen Standard anlegte, den die amerikanische Regierung jetzt durchsetzen will, dann wäre das Auslandsgeschäft der amerikanischen Internetkonzerne bedroht. Regierungen könnten ihnen die Geschäftstätigkeit mit der Begründung verweigern, dass die privaten Daten ihrer Landeskinder bei amerikanischen Geheimdiensten landen könnten. Das wäre ziemlich schwer zu widerlegen. Tatsächlich arbeiten die Unternehmen mit den amerikanischen Diensten zusammen und öffnen regelmäßig den Zugang zu Daten aller Art.