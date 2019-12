Hoffnung auf Einigung : Trump bläst den Handelskrieg ab

Aktualisiert am

Ein Handelsabkommen der Vereinigten Staaten mit China steht nach den Worten des amerikanischen Präsidenten Donald Trump kurz vor dem Abschluss. „Wir kommen einem großen Abkommen mit China sehr nahe“, schrieb der Präsident auf dem Kurznachrichtendienst Twitter: „Sie wollen es und wir wollen es auch.“ Das ist ein neuer Tonfall nachdem Trump bisher stets betont hatte, die Vereinigten Staaten seien auf ein Abkommen viel weniger angewiesen als China.

Bisher sickerten nur spärliche Einzelheiten über den Kompromiss durch, der zum Teilabkommen zwischen den beiden Ländern führen könnte. Dem zufolge verzichtet die amerikanische Seite auf die bisher für den 15. Dezember terminierte nächste Zollerhöhungsrunde gegen chinesische Importe im Wert von rund 160 Milliarden Dollar und halbiert überdies bereits geltenden Zölle auf Einfuhren im Wert von 360 Milliarden Dollar. Im Gegenzug muss China unter anderem amerikanische Güter im noch nicht bezifferten Umfang kaufen. Dabei handelt es sich vor allem landwirtschaftliche Erzeugnisse wie Sojabohnen und Hähnchenfleisch.

Ferner verlangen die Vereinigten Staaten bessere Absicherung des geistigen Eigentums und einen leichteren Zugang zum Finanzsektor. Ein Kompromiss für ein Phase 1- Teilabkommen schien schon vor einigen Wochen kurz bevor zu stehen. Damals hatte Trump verkündet, China würde Agrargüter für 50 Milliarden Dollar aus den Vereinigten Staaten einführen. 2018 hatten die Amerikaner gerade Agrargüter für 20 Milliarden Dollar exportiert.

Offenbar ist es den Amerikaner gelungen, eine Art Rückversicherung zu vereinbaren. Sollten die Chinesen ihren Versprechen nicht halten, können die alten Zölle unmittelbar wieder in Kraft treten. Die nachvollziehbare Durchsetzung der Vereinbarungen im Alltag war eines der großen Anliegen der amerikanischen Unterhändler. China hat nach amerikanischer Darstellung früher regelmäßig Zusagen etwa zur Industriespionage, Cyberangriffen oder die Respektierung von Eigentumsrechten an Hightech nicht eingehalten.

Anleger haben in erster Reaktion auf Trumps Twitterbeitrag und entsprechenden Meldungen mit Aktienkäufen reagiert und damit die Kurse nach oben getrieben. Die nächste Zollerhöhungsrunde, die am 15. Dezember in Kraft treten sollte, war auch für die amerikanische Seite heikel, weil sie auf besonders beliebte Konsumgüter wie Smartphones und Laptops zielt.