Trotz Corona-Welle : Die deutschen Manager kehren nach China zurück

Seit einer Woche ist China wieder offen. Einreisende werden zwar lange bei der Passkontrolle am Flughafen befragt. Doch wochenlang in Quarantäne in ei­nem Hotelzimmer müssen sie nicht mehr. Und so ging es auch für den Asienchef eines deutschen Mittelständlers aus dem Schwäbischen am Montag wieder zurück nach Taicang.

In der Stadt bei Schanghai haben sich vor allem Autozulieferer niedergelassen. Unter Chinas radikaler Null-Covid-Politik, in der die Regierung jeden Ansteckungsfall verfolgen ließ, hat der Standort so gelitten wie der Rest des Landes. Vier Wochen hat der deutsche Ma­nager im vergangenen Jahr in der Volks­republik in Quarantäne gesessen und viele Monate in der Wohnung verbringen müssen. Dann flüchtete er nach Singapur. Nun kommt er zurück. Denn auch die deutschen Unternehmen in China wollen das erhoffte Comeback der zweitgrößten Wirtschaft nicht verpassen.