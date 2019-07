Treuhand-Chefin Birgit Breuel : „Westdeutsche hätten das nicht durchgehalten“

Birgit Breuel, ehemalige Präsidentin der Treuhandanstalt, aufgenommen im Juli 2019 in ihrem Haus in Hamburg Bild: Jana Mai

Frau Breuel, ostdeutsche Politiker wollen die Geschichte der Treuhand noch einmal aufarbeiten. Haben Sie dafür Verständnis?

Inge Kloepfer Freie Autorin in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.

Ich kann dieses Anliegen sehr gut verstehen. Aber wir müssten uns die gesamte Transformation vornehmen, nicht nur die Geschichte der Treuhandanstalt. Die Treuhand war nur ein Baustein des harten Systemwechsels von der Plan- zur Marktwirtschaft, wenn auch ein sehr gewichtiger. Wir brauchen in Deutschland eine breite gesellschaftliche Debatte über die Mühen der Einheit. Und wir brauchen ein geeignetes Verfahren dafür.

Die Treuhand war der Maschinenraum der Wiedervereinigung, der Ort, an dem – wie erfolgreich auch immer – an ihrer Umsetzung gearbeitet wurde.

Und an ihr machen sich die Umbrüche fest, die die Ostdeutschen bewältigen mussten. Ich glaube, die Ostdeutschen haben sich damals die Freiheit einfacher vorgestellt, nicht so kompliziert, nicht so hart im Wettbewerb. Deswegen wird die DDR heute im Rückblick von vielen als gerechter angesehen.

Im Osten wird die Treuhand als „negativer Gründungsmythos“ der Berliner Republik wahrgenommen, so haben es Wissenschaftler formuliert. Stimmt das?

Wir mussten den Menschen wirklich sehr viel zumuten und haben das auch getan, ohne Zweifel. Wir hatten nicht die Zeit, uns mit ihren Biographien ausreichend zu beschäftigen. Das war teilweise sehr hart. Sie haben sicherlich enorm gelitten und uns auch gehasst. Mich gehasst. Natürlich. Ich war die Hassfigur im ganzen Land.

Haben Demokratie und Marktwirtschaft deswegen heute im Osten einen schwereren Stand als im Westen?

In Westdeutschland wurden Demokratie und soziale Marktwirtschaft nach 1945 vor dem Hintergrund des Wirtschaftswunders erlebt, in Ostdeutschland dagegen nach 1989 im Zuge eines brachialen Strukturwandels. In Westdeutschland konnten sich Demokratie und Marktwirtschaft sofort mit einem Wohlstandszuwachs verbinden. In Ostdeutschland war das genau nicht der Fall. Die Einführung dieser beiden Grundprinzipien der Bundesrepublik ging dort erst einmal mit scharfen Einschnitten einher, mit dem Zusammenbruch der Wirtschaft und vor allem mit millionenfacher Arbeitslosigkeit.

Helmut Kohl hatte den Ostdeutschen blühende Landschaften versprochen. Haben Sie damals auch geglaubt, der Umbau der Wirtschaft würde schneller Früchte tragen?

Als ich im September 1990 Vorstandsmitglied der Treuhandanstalt wurde, gab es kaum Zeit zum Nachdenken. Wir fingen buchstäblich bei null an. Die Treuhand, eine ostdeutsche Idee, hatte damals hundert oder zweihundert Mitarbeiter, vor allem aus dem Osten. Sie hatte keine Struktur, sie hatte keinerlei Informationen über die Tausende von Betrieben, für die sie seit ihrer Gründung im März 1990 die Verantwortung trug. Wir hatten zu wenig Stühle in den Büros und keine Telefone, wir liefen anfangs immer noch zur öffentlichen Telefonzelle beim Brandenburger Tor. Seit dem 1. Juli 1990 gab es die Währungsunion. Betriebe mussten ihre Löhne in D-Mark zahlen, was sie nicht konnten. Jeden Morgen ab 6 Uhr fragten uns die Betriebsdirektoren, wie es weitergeht. Sie brauchten vor allem Geld. Die meisten von uns, ich einbezogen, waren morgens zwischen sechs und sieben im Büro – anders ging es gar nicht. Man musste den Menschen eine Antwort geben, sie wenigstens anhören. Das war das Mindeste, was man tun konnte.