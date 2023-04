Der plastische Chirurg Murat Dagdelen, 46, behandelt in seiner Praxis in Düsseldorf jede Woche rund 60 Patientinnen und Patienten. Bild: Marcus Simaitis

Sarah A. ist ihrem Vorbild beim heutigen Termin optisch wieder ein bisschen näher gekommen. „Kylie Jenner ist einfach eine hübsche Frau“, sagt die 29-Jährige. Das Gesicht von Influencerin Jenner vereint all jene Merkmale, die Hunderttausende Frauen jedes Jahr in die Schönheitskliniken und -praxen der Republik führen: Volle Lippen, eine zierliche Nase und geschwungene Brauen, die der Augenpartie eine katzenhafte Anmutung verleihen.

Anna Sophie Kühne Redakteurin in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Sarah A., die ihren vollen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte, sitzt im Besprechungszimmer von Schönheitschirurg Murat Dagdelen. Sie hat sich soeben Botox in die Stirn und Hyaluron in die Wangen spritzen lassen. Und Hylase in die Lippen, ein Enzym, das Hyaluron wieder auflöst, „weil mir das beim letzten Mal einfach zu viel war“. Ein bisschen dauert es noch, bis man den Effekt wirklich erkennt. Bis morgen früh etwa, schätzt Sarah A. und hebt ihren kleinen Sohn aus dem Kinderwagen neben ihr.