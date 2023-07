Ein bisschen Neapel nach Frankfurt zu holen, das war die Idee von Zino Egger und Simon Frey. In ihrer Bar Zino’s Spritz servieren sie Campari Spritz, Limoncello Spritz – und Aperol Spritz. Zum Kampfpreis von 4,50 Euro in der Stadt der Finanzanalysten und Agenturmanager, in der das Getränk sonst nicht selten für zehn Euro über den Tresen geht.

Der „Api“, wie die beiden Gründer den Drink nennen, kommt in schlichten Wassergläsern daher – so, wie sie es in Neapel kennengelernt haben. „Hier geht es einfach darum, zusammenzukommen, ob Kunststudent oder Banker“, sagt Egger. Auch „Kaffeekränzchen mit Omis“ gebe es von Zeit zu Zeit. Im März dieses Jahres haben die beiden BWL-Studenten Zino’s Spritz eröffnet. Gäste sind von Montag bis Samstag von 14 Uhr an willkommen. An diesem Mittwoch kommen die ersten um 14:05 Uhr durch die Tür. Was später am Tag passiert, stellt das In­stagram-Profil der Bar zur Schau: Dort drängen sich junge Menschen dicht an dicht und prosten sich gut gelaunt mit Aperol Spritz zu, es herrscht Feierstimmung. 90 Prozent der verkauften Getränke macht der orangefarbene Drink bei Zino’s Spritz aus.