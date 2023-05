Es war eine denkwürdige Veranstaltung, die vor wenigen Tagen in Berlin stattfand. Die Deutsche Energie-Agentur (DENA) hatte zur Abschiedsfeier für ihren Geschäftsführer Andreas Kuhlmann geladen. Der hätte gerne noch länger an der Spitze des bundeseigenen Unternehmens die deutsche Energiewende begleitet. Doch der Sozialdemokrat Kuhlmann war einst unter einem SPD-Wirtschaftsminister, Sigmar Gabriel, ins Amt gekommen. Der jetzige Hausherr Robert Habeck und sein Energiestaatssekretär Patrick Graichen (beide Grüne) leiteten im vergangenen Jahr eine Neubesetzung des Top-Jobs in die Wege. Eine Entscheidung, die sie heute bereuen dürften.

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin Folgen Ich folge Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Das Verfahren, aus dem ein enger Freund Graichens als Sieger hervorging, hat Habeck die größte Krise seiner bisherigen Amtszeit eingebrockt. Seit Wochen beherrscht die „Trauzeugenaffäre“ die öffentliche Debatte, die Frage, warum Graichen als Mitglied der Findungskommission für die Stelle seine Beziehung zum Kandidaten Michael Schäfer (Grüne) so lange verschwiegen hat. Die Affäre rückt auch die schon bekannten Verbindungen zwischen der Leitungsebene des Ministeriums und Klimaschutzorganisationen zurück ins Licht der Öffentlichkeit. Immer neue Details zum grünen Netzwerk werden bekannt, die Opposition spricht von „Clanwirtschaft“. Mit bangem Blick schauen die Grünen auf die Landtagswahl am Sonntag in Bremen. In den Umfragen ging es für sie zuletzt rapide bergab.

„Die Grünen sind angetreten mit dem moralischen Anspruch, alles besser zu machen“, sagt Wolfgang Muno, Politikwissenschaftler an der Universität Rostock. „Jetzt stellt sich heraus: Sie sind gar nicht anders, sondern eine Partei wie jede andere auch.“ Eine Partei, die, wenn sie an der Regierung ist, Schlüsselpositionen nicht nur nach Qualifikation, sondern auch nach Parteibuch und persönlicher Verbundenheit vergibt. Eine Partei, die jede Stellschraube nutzt, um ihre politische Agenda durchzusetzen. „Von der CSU hätte man so ein Verhalten erwartet“, sagt Muno, „von den Grünen nicht.“

Denkfabriken wollen Einfluss auf Politik, Wirtschaft und Gesellschaft nehmen

Das grüne Netzwerk hat drei Ebenen, die miteinander verwoben sind: eine persönliche, eine inhaltliche und eine finanzielle. Eine Schlüsselfigur auf der persönlichen Ebene ist Rainer Baake. Er war vor zwanzig Jahren beamteter Staatssekretär des ersten grünen Bundesumweltministers Jürgen Trittin. Sein persönlicher Referent zu dieser Zeit: ein gewisser Patrick Graichen. Im Jahr 2012 wird Baake Direktor der neuen Organisation Agora Energiewende. Graichen folgt ihm, wird erst Baakes Stellvertreter, später Direktor. Bis Habeck ihn als Staatssekretär in sein Superministerium für Wirtschaft und Klimaschutz holt.

Das Modell von Denkfabriken wie Agora Energiewende stammt aus Amerika. Gemeinsam ist ihnen, dass sie Einfluss auf Politik, Wirtschaft und Gesellschaft nehmen wollen. Sie sind also nicht Beobachter und auch keine unabhängigen Wissenschaftler, sondern Akteure. Ihr Gestaltungsanspruch verfolgt ein Ziel. Als Vereine, Stiftungen oder gemeinnützige GmbH verfasst, wollen sie keine klassischen Lobbyorganisationen sein. Sie sind es aber durchaus und tauchen im Transparenzregister der EU ebenso auf wie im Lobbyregister des Bundestags. „Ob jemand von Agora Energiewende oder vom BDI einen Staatssekretärsposten bekommt, ist letztlich das gleiche“, sagt Politikwissenschaftler Muno. „In beiden Fällen handelt es sich um Lobbyismus. Lobbyismus für den Klimaschutz ist auch nicht per se gut und Lobbyismus für Wirtschaftsinteressen schlecht. Das ist immer eine Frage des Blickwinkels.“