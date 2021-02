Traurige Jecken : „Der Karneval kommt zurück“

Das Milliardengeschäft Karneval fällt in diesem Jahr aus. Jecke Stimmung kommt in digitalen Alternativen nicht auf. Viele Kulturschaffende leiden.

Normalerweise ist Marc Metzger gerade auf dem Höhepunkt seines Clown-Daseins – zuerst im Fernsehen, dann von der Prinzenproklamation bis zum Aschermittwoch auf den verschiedensten Bühnen im Rheinland unterwegs. Mehr als 200 Auftritte spult Metzger in der Karnevalszeit ab. Doch in diesem Jahr hat er das erste Mal in mehr als 30 Jahren zu Hause mit ein paar Luftschlagen geschmückt. Denn woanders findet der Karneval nicht statt. „Ich weiß nicht, wie oft ich die Einfahrt gefegt hab in den letzten Tagen, da kann man essen“, sagt Metzger am Telefon.

„Es breitet sich eine abgrundtiefe Langeweile aus, die ich mit basteln und Liedern schreiben vertreibe. Und damit, mit meinem Patenkind Karnevalslieder auf der Blockflöte zu üben.“ Seit mehr als einem Jahr hat Metzger keine Auftritte mehr, in den Karnevalstagen laufen zwar alte Auftritte des als „Dä Blötschkopp“ bekannten Künstlers im Fernsehen, nur hat er davon nichts. „Mir geht es schlecht. Aber ich will nicht jammern, wir leben von unserem Ersparten“, sagt Metzger. „Ich mache im Moment das, was von mir als Bürger gefordert wird: ich bleibe Zuhause.“