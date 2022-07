A Way of Life

A Way of Life :

A Way of Life : Der Kampf um Amerikas Trailer Parks

Im Spätsommer 2018 fanden die Bewohner des Trailer Parks Sans Souci in Boulder an ihren Haustüren blaue Taschen mit der Aufschrift „Willkommen in unserer neuen Gemeinde“ vor. Michael Peirce lebte damals schon dreiundzwanzig Jahre in der Siedlung und wunderte sich, dass ein Fremder ihn hier willkommen hieß.

Winand von Petersdorff-Campen Wirtschaftskorrespondent in Washington. Folgen Ich folge

In den Taschen steckte ein viele Seiten umfassender Katalog mit Verhaltensmaßregeln für die Bewohner. Rostende und zerbeulte Autos seien zu entfernen. Kinder sollten nicht auf Wegen spielen. Nach 21 Uhr sollte eine Ausgangssperre gelten. Die zentrale Botschaft: Der Trailer Park hatte einen neuen anspruchsvollen Eigentümer namens Thrive.