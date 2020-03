Aktualisiert am

Tradwives : Zurück in die Küche

Sie wollen ihre Ehemänner verwöhnen, als sei es 1959: Tradwives feiern ihr Hausfrauendasein im Internet. Mit ihrer Bewegung rennen sie offene Türen ein – auch in Deutschland.

Was heißt „feminin“? Schlägt man das Wort im Wörterbuch nach, gerät man schnell in eine dudentypische Bedeutungsschleife. „Feminin“ bedeute „weiblich“. Und „weiblich“ erklärt das Wörterbuch mit „feminin“. Es ist also kompliziert.

Aber nicht für Alena Pettitt. Die 34 Jahre alte Britin hat ihre Definition von Femininität gefunden. Sie verbreitet sie auf ihrem Blog „The Darling Academy“ und in den sozialen Netzwerken. Pettitt ist die bekannteste Vertreterin der sogenannten Tradwives. Der Begriff leitet sich aus dem Englischen ab und steht für „traditional wives“, also „traditionelle Ehefrauen“.