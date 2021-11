Japanischer Autokonzern : Toyota erwartet trotz Materialknappheit großen Gewinn

Inmitten der globalen Knappheit an Halbleitern, trotz Pandemie-bedingter Produktionsausfälle in Südostasien und trotz steigender Materialkosten hat der japanische Autohersteller Toyota Motor seine Gewinnprognose für das im März endende Geschäftsjahr auf 2490 Milliarden Yen (18,9 Milliarden Euro) angehoben. Das entspricht in etwa einem Zuwachs von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zuletzt lag der Gewinn so hoch im Geschäftsjahr 2017/18.

Patrick Welter Korrespondent für Wirtschaft und Politik in Japan mit Sitz in Tokio. Folgen Ich folge





Im Quartal von Juli bis September steigerte Toyota den Überschuss auf 626 Milliarden Yen, 33 Prozent mehr als vor einem Jahr. An der Börse in Tokio schloss der Aktienkurs von Toyota mit einem Plus von 0,7 Prozent.

Die Prognose spiegelt die Zuversicht Toyotas wieder, dass die angespannte Versorgungslage sich in den kommenden Monaten entspannen werde. Toyota setzte darauf, mit einer aggressiven Ausdehnung der Produktion vorherige Ausfälle zumindest teilweise aufzuholen. Das Unternehmen prognostiziert für die Marken Toyota und Lexus nun eine Produktion von 9 Millionen Fahrzeugen, 300.000 weniger als zuvor erwartet. Diese Prognose sei nun ein wenig konservativ, sagte Finanzvorstand Kento Kon vor Journalisten.

Die Abwertung des Yen hilft

Der globale Marktführer warnte aber vor zu viel Zuversicht. Risiken blieben bestehen, erklärte Kon. Er betonte, dass die verbesserte Prognose zu einem Großteil der Abwertung des japanischen Yen vor allem gegenüber dem amerikanischen Dollar zu verdanken sei. "Ohne die Abwertung des Yen würde es sich im Kern um eine Abwärtsrevision handeln, als Folge der steigenden Materialkosten", sagte Kon. Er betonte, dass Toyota die höheren Materialkosten im Wettbewerb nicht an die Kunden weitergeben könne.

Toyota war in der Covid-Pandemie später als viele andere Konkurrenten von der Knappheit an Computerchips betroffen, weil das Unternehmen auf eine risikoorientierte Vorratshaltung zurückgreifen konnte. Doch von Mitte August an spürte auch Toyota die Knappheiten deutlich. Vor allem machte sich bemerkbar, dass in Ländern wie Malaysia und Vietnam Werke schließen mussten, weil die Regierung gestrickter Anti-Covid-Maßnahmen durchsetzten. Damit mangelte es nicht nur an Halbleitern, sondern auch an Zubehörteilen wie Kabelbäumen.

Im September produzierte Toyota als Folge der Teileknappheit global etwa 40 Prozent weniger Autos als vor einem Jahr. Ein ähnliches Minus wird für Oktober erwartet. Für November erwartet das Unternehmen eine Produktion von 850.000 bis 900.000 Stück. Das wäre immer noch weniger als eigentlich geplant, aber ein Plus von rund 300.000 Stück gegenüber dem Vorjahresmonat.

Verkäufe erreichen noch nicht das Niveau vor der Pandemie

Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres stieg der Umsatz um 11 Prozent auf 7,55 Billionen Yen. Der operative Gewinn lag mit 750 Milliarden Yen 48 Prozent höher als vor einem Jahr.

Zu der finanziell guten Entwicklung trug im zweiten Quartal bei, dass trotz der eingeschränkten Produktion Toyota den Verkauf globalen immerhin fast auf dem Vorjahresniveau halten konnte. Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres, von März bis September, verkaufte Toyota 5,3 Millionen Autos, 900.000 mehr als im vergangenen Jahr, aber immer noch fast 200.000 weniger als im Jahr vor der Pandemie.

Die große Nachfrage nach neuen Autos führt bei dem knappen Angebot zugleich dazu, dass die Preise für Gebrauchtfahrzeuge steigen. Nicht nur Toyota profitiert so davon, dass es weniger Preisnachlässe gewähren muss. Kon führte auch das als einen Grund dafür ein, dass das gute Ergebnis im zweiten Quartal die fundamentale Stärke Toyotas in bestimmter Hinsicht zu positiv darstelle.

Mehr zum Thema 1/

Für das im März 2022 endende Geschäftsjahr erwartet Toyota 10,29 Millionen verkaufte Autos. Der Umsatz soll 30 Billionen Yen (227 Milliarden Euro) erreichen und der operative Gewinn 2,8 Billionen Yen. Den Überschuss veranschlagt Toyota mit 2,49 Billionen Yen (18,9 Milliarden Euro).