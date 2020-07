Tourismus trotz Corona : Der kuriose Nachfrageboom in Österreichs Top-Hotels

Der Tourismus ist eine überlebensnotwendige Branche für die Wirtschaft in unserem Nachbarland. Die Corona-Krise führt zu einem Nachfrageboom in Österreichs Spitzenhotels in besten Lagen. Doch der Aufschwung erreicht nicht alle.

Das Coronavirus setzt der österreichischen Tourismusbranche stark zu. Tausende sind in Kurzarbeit, in Wien heißt es, jedes zweite Hotel sei immer noch geschlossen, die Branche ruft nach staatlicher Hilfe. „Wir müssen den Qualitätstourismus, diesen unverzichtbaren Motor für Arbeit und Wirtschaft in Österreich, am Laufen halten“, ruft Markus Gratzer, der Generalsekretär der Österreichischen Hoteliervereinigung, der Regierung zu. Und doch reibt sich derzeit mancher Kurzentschlossene verwundert die Augen, wenn das Hotel seiner Wahl ihm zur Sommerfrische das Zimmer verweigert. An vielen Rezeptionen, vor allem der höherpreisigen Kategorie, regiert das Vertrösten auf die Warteliste.

„Die Nachfrage ist so groß, viele Gäste können wir leider nicht mehr annehmen“, sagt Hubert Koller, Chef von Kollers 4-Sterne-Hotel am Millstätter See in Kärnten. Bis September sei man „ganz gut gebucht“, freut sich Klaus Hofmann von der luxuriösen St. Martins Therme & Lodge am Naturpark Neusiedler See im Burgenland. Kurzentschlossene müssten schon etwas Glück haben, wenn sie noch ein Zimmer bekommen wollen.