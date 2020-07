Tourismus in Österreich : Urlaub nach der „Ischgl-Lektion“

Ferien in Österreich: Das verspricht Erholung zwischen Bergen und Seen. Doch in der Corona-Krise zeigt das Geschäftsmodell seine Risiken. Warum das Land die Gäste aus Deutschland nun so dringend braucht.

Kulissen wie diese am Grundlsee ziehen Urlauber normalerweise in Scharen nach Österreich. 280.000 Menschen leben dort direkt vom Tourismus. Bild: dpa

Dieser Trend kennt keine Grenzen: Sommerurlaub innerhalb der eigenen Landesgrenzen. Dort ist man vor Überraschungen wie den Folgen einer Corona-Infektion zwar auch nicht gefeit, aber man kennt sich zumindest aus. Es gibt einen weiteren Grund, weshalb Politiker jetzt vielerorts den Urlaub daheim preisen. Es ist eine wirtschaftliche Notwendigkeit, die mehr als die Kosten von Rückholaktionen gestrandeter Landsleute im Blick hat: das Überleben der eigenen Tourismusbranche.

Für manche Länder ist die besonders wichtig, Österreich gehört dazu. Sechs Prozent macht der direkte Anteil der Reisebranche an der Bruttowertschöpfung aus. Rechnet man die indirekten Effekte für die Volkswirtschaft ein, wie sie das Tourismus-Satellitenkonto erfasst, steigt ihr Anteil auf ein Siebtel. Im vergangenen Jahr registrierte die österreichische Statistikbehörde den Rekordwert von 46 Millionen Besuchern und 153 Millionen Übernachtungen. In der EU wiesen nur Kroatien, Zypern und Malta eine höhere Tourismusintensität aus. Das Land ist süchtig nach Urlaubern.

Doch in der Corona-Krise zeigt das Geschäftsmodell mit Sonne, Bergen, Seen und einem beneidenswert vielseitigen Kulturangebot seine Risiken. Hotels waren in der Regel von Mitte März bis Ende Mai geschlossen. Die Auslastung der Ferienhotels liegt laut österreichischer Hoteliervereinigung zum Start in die Sommerferiensaison ein Drittel unter dem Wert, der einen wirtschaftlichen Betrieb ermögliche. Stadthotels seien noch weiter von der Rentabilität entfernt. Beim nicht genutzten Zimmer ist es wie mit dem Schnitzel, einmal ausgefallene Orders werden später nicht durch doppelte Portionen wettgemacht.

Viele Österreicher machen Heimaturlaub

Landesweit offerieren 68.000 gewerbliche und private Beherbergungsbetriebe mehr als 1,1 Millionen Gästebetten. 280.000 Menschen leben direkt vom Tourismus. Jüngste Daten des Wirtschaftsforschungsinstitutes Wifo belegen die schwere Krise der Branche, deren Tiefe noch durch staatliche Hilfen überdeckt wird. In der Sommersaison liegt demnach die Zahl der Gäste um ein Viertel unter der des Vorjahres. Das ist das optimistische Szenario. Im pessimistischen beträgt der Einbruch fast 40 Prozent. In der stark von internationalen Besuchern abhängigen Hauptstadt Wien dürfte sich die Gästezahl halbieren.

Das alles erklärt das rastlose Engagement, mit dem die Regierung in Wien sich dem Sektor widmet. Sie will die Betriebe, viele davon mit einer sehr dürftigen Eigenkapitaldecke, am Leben halten. Neben Kurzarbeitergeld, Verlustverrechnung, Fixkostenzuschuss und Darlehen bekommt die Freizeitwirtschaft ein Zuckerl obendrauf: Die Mehrwertsteuer auf Speisen, Getränke, Übernachtungen und andere Freizeitaktivitäten sinkt, vorerst bis zum Jahresende, auf fünf Prozent, mindestens auf die Hälfte des normalen Satzes. Der Finanzminister kalkuliert mit Steuerausfällen von einer Milliarde Euro.

Er bezahlt auch ein Werbepaket, das Österreichern Heimaturlaub schmackhaft machen soll. Tatsächlich sucht laut Umfragen die Mehrheit der Einwohner Entspannung nicht wie sonst an Stränden der Adria oder des Mittelmeeres, sondern an heimischen Bergen und Gewässern. Jüngste Reisewarnungen wegen steigender Corona-Fälle auf dem Westbalkan dürften die Neigung verstärken. Doch die Österreicher allein werden die heimische Tourismuswirtschaft nicht retten.

Hat Österreich seine „Ischgl-Lektion“ gelernt?

Zwei Drittel der Übernachtungen entfallen auf Ausländer. Allein die Hälfte davon geht auf das Konto der Deutschen. Das erklärt, warum die Regierung in Wien frühzeitig für das Öffnen der Grenzen geworben hat. Vor allem für Tirol, Vorarlberg, aber auch das Salzburger Land sind die Gäste aus Deutschland lebenswichtig. Für sie soll der Urlaub in Österreich sein wie Ferien zu Hause – solange sie das Virus nicht mitbringen. Der Corona-Ausbruch in Gütersloh und die zunächst ausgesprochene Reisewarnung gegenüber Besuchern aus ganz Nordrhein-Westfalen zeigt, wie hoch die Anspannung weiterhin ist.

Das Land hat die Pandemie bisher glimpflich überstanden, die Infektionszahlen sind niedrig. Das lässt das Lockern von Schutzvorschriften zu. Seit Mittwoch dürfen Kellner ohne Maske bedienen, noch ein Schritt zur Normalität. Vorgaben zur Öffnung von Clubs sollen folgen. Andere Schutzregeln für Touristen bleiben: Sie reichen von Trennwänden im Matratzenlager auf der Alphütte bis zu Corona-Tests des Service-Personals.

Österreich will zeigen, dass es seine „Ischgl-Lektion“ gelernt hat und nicht noch einmal zu einer Virenschleuder für halb Europa wird. Dem Land bleibt auch keine Wahl. Bislang sieht es so aus, als ging das Kalkül auf. Gestresste Mutterkühe auf Almen wären dann für unvorsichtige Besucher womöglich eine größere Gefahr als das unsichtbare Virus.