Tourismus in Krisenzeiten : Einmal abschalten, bitte

Kurz der Welt entfliehen: an der Küste oder auf der Piste? Touristische Vergnügen werden teuer – schon weil vieles davon sehr energieintensiv ist. Drei Beispiele zeigen, was die Kosten treibt, und wie es weitergehen soll.

Die Teuerung ist allerorten zu spüren. Im Lokal um die Ecke liegt eine neue Karte auf dem Tisch. Auf die Frage, ob die Preise nicht günstiger waren, nickt der Kellner nur kurz. Dann ist eigentlich auch schon allen klar, woran es liegt: Energie und Lebensmittel verteuern sich. Die Kosten steigen für Privathaushalte und für Unternehmen. Wer kann, gibt die gestiegenen Preise weiter.

Woanders grüßt der Gastwirt einen vorbei radelnden Bekannten vor dem Restaurant. Nach einem Plausch schimpft der Betreiber sogleich über die neueste Preisankündigung seines Gasversorgers: Seine bisherigen Ausgaben werden sich dadurch vervielfachen. Was soll er da machen? Vielleicht verzichtet er aufs Heizen, vielleicht stellt er einen Holzofen ins Lokal.

Weite Teile des Landes blicken auf die Inflation und vor allem auf die Energieversorgung im nahenden Winter. Gastwirte machen sich so Sorgen um den Weiterbetrieb. Nach einer Umfrage des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) bangen zwei Drittel um ihre Existenz. Anfang des Monats warnte Verbandspräsident Guido Zöllick: „Die Gewährleistung der Energieversorgung und die schnellstmögliche Umsetzung der Energiepreisbremse müssen jetzt oberste Priorität haben.“

In der Branche wachsen die Sorgen durch Kostensteigerungen vor allem für Energie, Lebensmittel und Personal. Nach den Angaben der Befragten wachsen die Energiekosten von Oktober an um durchschnittlich 55 Prozent und von Januar 2023 an um 96 Prozent. Lebensmittel sind demnach im September um 26 Prozent und Getränke um 17 Prozent teurer geworden im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die Kosten für Personal lagen um 19 Prozent höher. Laut dem Verband können die Betriebe ihre höheren Ausgaben nur teilweise auch weiterreichen. So sinken in Gaststätten die Umsätze.

