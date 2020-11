Tourismus : Ischgl ohne Après-Ski

Aktualisiert am

Der Corona-Ausbruch hat dem Tiroler Skigebiet zugesetzt. Knapp ein Jahr danach keimt in der Region neue Hoffnung. Wie wird die Skisaison mit Hygienemaßnahmen aussehen?

Orange ist eine neue wichtige Farbe in Ischgl. Schilder in diesem grellen Ton sind auf Wänden und auf dem Boden allgegenwärtig. Sie machen darauf aufmerksam, wie sich Menschen in der Corona-Pandemie verhalten sollen – wenn sie denn endlich wieder kommen. Die Seuche hat dem Ort im Paznaun heftig zugesetzt, wo am 25. Februar der erste Fall registriert wurde.

Mitte März wurde Ischgl geschlossen. Touristen aus zahlreichen Ländern haben sich beim engen Miteinander im Skizirkus angesteckt. Rasch mussten sie abreisen und haben die Seuche auf dem Kontinent verbreitet. Das Alpendorf wurde zum Synonym für eine Virusschleuder. Fast die Hälfte der 1.640 Einwohner trägt heute Antikörper in sich. Viele haben die Infektion gar nicht bemerkt. So auch Alfons Parth. Der Hotelier hatte einen harmlosen Verlauf. Seine Enkelin, ein Kleinkind, war dagegen heftig erkrankt. Parth ist ein besonnener Mann. Er spricht von einer turbulent ruhigen Zeit. „Solange Reisewarnungen bestehen, ist die Lage unsicher.“

Ischgl ist auf Touristen angewiesen. Und von denen ist weit und breit nichts zu sehen. Straßen und Hotels sind leergefegt, die Lifte stehen still – woran sich auf absehbare Zeit nichts ändern dürfte. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will Österreich auf die strenge deutsche Linie lenken: „Es wäre besser, wenn wir nicht nur in Deutschland sagen: keine Ski-Gebiete, kein Tourismus – sondern auch Österreich dazu bringen würden“, sagte er der „Bild“Zeitung. Das wäre „ein Akt europäischer Solidarität“. Schließlich treibt Deutschland die Sorge, dass Ski-Rückkehrer aus Österreich die Seuche wieder entfachen könnten.

Absagen trotz Investitionen

Ursprünglich hätte die Ski-Saison in der zweiten Novemberhälfte begonnen. Nun wurde der Auftakt auf den 17. Dezember verschoben. Und auch dann wird es kein Konzert auf zweieinhalbtausend Meter Seehöhe mit Tausenden Besuchern geben wie in den zurückliegenden Jahren. Dafür wurde kräftig in die Aufrüstung von Hygiene- und Sicherheitsstandards investiert. Mit einem neu entwickelten Kamerasystem soll zum Beispiel kontrolliert werden, ob die Menschen beim Anstehen vor den Liften genug Abstand halten.

Alfons Parths Hotel „Yscla“ – wie der Ortsname im Rätoromanischen heißt – ist in diesen Wochen normalerweise fast zur Gänze ausgelastet. Nun herrscht gähnende Leere. Er bekommt vier Fünftel des Vorjahresumsatzes vom Staat, was ihm enorm hilft. Er hat allerdings noch am weggefallenen Frühjahrsgeschäft zu knabbern. Das traditionsreiche Hotel bietet 30 Zimmer. Mehr als drei Dutzend Mitarbeiter arbeiten hier.

Ob Parth sie auch in diesem Winter beschäftigen kann, ist unklar. „Wenn wir zwei Drittel der üblichen Einnahmen schaffen, würde ich mir alle zehn Finger abschlecken.“ Von einer Marge von 15 bis 20 Prozent wie früher ist nicht die Rede. Keinen Verlust zu machen wäre für ihn schon ein Erfolg. Im Vorjahr hatte er kräftig in sein Hotel investiert. Dann kamen noch mal 25.000 Euro für Covid-Hygienemaßnahmen obendrauf.

Dass Ischgl als Verbreiter des Virus dargestellt wird, macht ihn traurig. „Weil wir leben hier und wollen niemanden gefährden. Wir haben nichts wissentlich falsch gemacht. Im Nachhinein ist man immer gescheiter. Wir sind im Umgang mit Naturgewalten firm, nicht mit Pandemien“.