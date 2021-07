Riesige Rauchwolke : Toter nach Explosion im Leverkusener Chemiepark gefunden

Aktualisiert am

Im Chemiepark in Leverkusen hat es eine Explosion gegeben, ein Mensch starb, weitere Mitarbeiter wurden schwer verletzt. Noch werden Arbeiter vermisst.

Der Knall der Explosion war noch kilometerweit zu hören, die danach aufsteigende Rauchwolke auch von anderen Städten zu sehen: Im Chemiepark in Leverkusen hat es am Dienstagmorgen eine Explosion gegeben – aus „bisher ungekannter Ursache“, wie der Chemieparkbetreiber Currenta zunächst mitteilte. Nach Currenta-Angaben sei die Explosion nicht auf dem Kerngelände des Chemieparks, sondern im Bereich der Deponie und Müllverbrennung passiert. Nach der Explosion habe ein Tanklager Feuer gefangen. Das Feuer wurde am späten Mittag gelöscht.

16 Menschen wurden bei dem Unglück verletzt, zwei von ihnen schwer. Zunächst hatte die Stadt von vier Schwerverletzten gesprochen. Der Chemieparkbetreiber gab am Nachmittag bekannt, das ein vermisster Mitarbeiter tot aufgefunden worden sei, vier weitere wurden noch vermisst. „Wir sind tief betroffen über diesen tragischen Unfall und den Tod eines Mitarbeiters", erklärte der Leiter des Chemieparks, Lars Friedrich. Die Werksfeuerwehr und Fachleute der Luftmessung seien vor Ort, unterstützt werden sie unter anderem von der Feuerwehr Köln.

Die Feuerwehr wies Anwohner darauf hin, Fenster und Türen geschlossen zu halten und sich wegen der Rauchentwicklung in Gebäude zu begeben. Warnmeldungen über die NINA-App wegen des Rauchs gab es auch für die unmittelbar in der Nähe liegenden Städte Wermelskirchen, Burscheid und Leichlingen – über mögliche Geruchsbelastung wurden auch Einwohner aus Solingen informiert. Videos und Fotos, die Nutzer auf Twitter teilten, zeigten eine noch brennende Anlage.

Am Autobahnkreuz Leverkusen West hat die Polizei die Autobahn 1 zunächst in beide Richtungen gesperrt. Betroffen ist auch die A59 und die A3.

Nach der Explosion stieg zunächst ein weißer und dann ein schwarzer Rauchpilz auf, durch den Wind zieht die Rauchsäule derzeit Richtung Bergisches Land.