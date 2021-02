Gesunde Ernährung : Was steckt hinter dem Ingwer-Boom?

Die gute Nachricht für alle Ingwer-Fans vorneweg: Frische Ware ist unterwegs. Auf den großen Frachtschiffen, die zurzeit von China Richtung Europa über die Weltmeere fahren, stehen gutgefüllte Container voller Ingwer. Es ist die neue Ernte, die im vergangenen November auf Feldern wie denen des deutsch-chinesischen Unternehmens Jiahe Foods in der Provinz Guangxi im subtropischen Süden von China eingebracht, danach gesäubert und für den Export eingelagert wurde.

Sebastian Balzter Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.



Zwanzig Tonnen passten in einen Standardcontainer, berichtet Ralf Settels, der geschäftsführende Gesellschafter der Firma mit Sitz in Erkelenz im Rheinland, die zu den größten Ingwer-Importeuren in Deutschland zählt. „Goldene Frucht“ bedeutet der Name des 2011 gegründeten Unternehmens übersetzt. Goldene Jahre liegen hinter ihm. „Wir haben mit einem Container angefangen“, berichtet Settels. „Inzwischen liegen wir bei rund 200 Containern im Jahr.“