Tönnies-Skandal : Was machen Schweizer Fleischbetriebe besser?

Auch in Schweizer Schlachthäusern arbeiten viele Osteuropäer. Aber die Arbeits- und Wohnbedingungen sind deutlich besser als in Deutschland. Ist deshalb die Fleischbranche der Nachbarn bisher so glimpflich durch die Krise gekommen?

Nun ist auch in der Schweiz ein erster Fall bekannt geworden, wo sich Mitarbeiter eines Schlachtbetriebs mit dem neuen Coronavirus infiziert haben. Auf einem Schlachthof im Emmental wurden im Mai 16 Personen positiv auf Covid-19 getestet. Das ist freilich kein Vergleich zu den Zahlen, die in Deutschland für Schlagzeilen sorgen: Allein in der Fleischfabrik Tönnies im Kreis Gütersloh steckten sich mehr als 1500 Beschäftigte an. Warum ist die Schweizer Fleischbranche bisher so glimpflich durch die Corona-Krise gekommen? Der Ausgangspunkt ist ähnlich wie in Deutschland: Weil sich für die harte körperliche Arbeit in gekühlten Hallen kaum Einheimische finden lassen, arbeiten auch in den fast 700 Schweizer Schlachtbetrieben viele Osteuropäer. Und diese werden oft über Subunternehmen wie zum Beispiel die Top Akkord H. Heinen AG rekrutiert, einem Vermittler von Fachkräften für die Fleischindustrie aus dem Kanton Luzern.

Auch der Emmentaler Betrieb der Ernst Sutter AG, in dem sich die 16 Mitarbeiter (von insgesamt 210) infizierten, arbeitet mit Top Akkord zusammen. „Eine der Hauptunterschiede zu Deutschland besteht wohl darin, dass unsere Fleischbetriebe ihre Mitarbeiter nicht in Sammelunterkünften unterbringen“, sagt Ruedi Hadorn, Direktor des Schweizer Fleisch-Fachverbands SFF. Die ausländischen Arbeiter müssten sich selbstverantwortlich um ihre Bleibe kümmern, so dass sie außerhalb der Arbeit weniger engen Kontakt zu den Kollegen hätten.

Besonders attraktiv für Fachkräfte aus Niedriglohnländern

In den Fabriken selbst herrschten strenge Hygienevorschriften, die nach dem Ausbruch der Pandemie noch deutlich verschärft worden seien. Neben Abstandsregeln sowie Schutzmasken und -brillen zählen auch trennende Plexiglasscheiben, Gesichtsvisiere und um Zelte vergrößerte Pausenräume zu den Instrumenten im Kampf gegen mögliche Ansteckungen. Das Risiko eines großen Ausbruchs wird allerdings auch dadurch reduziert, dass die Schweizer Betriebe deutlich kleiner sind als in Deutschland. „Die Mengen, die Tönnies innerhalb eines Tages verarbeitet, schaffen unsere größten Schlachtbetriebe nicht einmal in einer Woche“, erläutert Hadorn.

Wie der Verbandsdirektor betont, dürfen die Schweizer Fleischbetriebe die geltenden sozialen Standards nicht unterlaufen: „Die Branche untersteht Gesamtarbeitsverträgen. Die dort festgehaltenen Vorgaben gelten für alle Mitarbeiter in den Fleischbetrieben, also auch für jene, die über Subunternehmen angestellt sind.“ Im Gesamtarbeitsvertrag sind unter anderem Mindestlöhne festgeschrieben, die ungefähr doppelt so hoch sind wie in Deutschland. Ein im Akkord arbeitender Fleischzerteiler kann auf einen Monatslohn von mehr als 5000 Franken kommen, heißt es in der Branche. Das macht die Schweiz für qualifizierte Kräfte aus Niedriglohnländern besonders attraktiv. Zugleich herrscht mehr Transparenz als in Deutschland: Jeder Ausländer, der in einem Fleischbetrieb arbeitet, braucht eine Arbeitsbewilligung der Behörden.

Die deutlich höheren Arbeitskosten in Verbindung mit strengeren Regeln zum Schutz des Tierwohls spiegeln sich in den Verkaufspreisen für Fleisch, die in der Schweiz mehr als doppelt so hoch sind wie in Deutschland. Um die heimischen Anbieter vor der viel billiger produzierenden Konkurrenz aus dem Ausland zu schützen, erhebt der Schweizer Staat hohe Zölle auf Importfleisch. Als Privatperson darf man lediglich ein Kilo Fleisch pro Tag zollfrei über die Grenze tragen. Für Mengen, die darüber hinaus gehen, sind Abgaben von 17 bis 23 Franken je Kilo fällig.

Auch die Schweiz ist nicht frei von Skandalen

Wegen der großen Preisdifferenz haben die meisten Einkaufstouristen aus der Schweiz, die jährlich geschätzt 10 Milliarden Franken im Ausland ausgeben, Fleisch und Wurstwaren auf ihrem Einkaufszettel. Einschließlich dieser Einkäufe dürfte der Fleischkonsum der Schweizer Einwohner ungefähr genauso groß sein wie in Deutschland, wo pro Kopf 60 Kilo im Jahr verspeist werden. „Ich hoffe, dass die Schlagzeilen aus Deutschland, die Ausfluss eines Drangs nach möglichst billigem Fleisch sind, die Schweizer Grenztouristen zumindest zum Nachdenken bringen und so wieder zu vermehrten Fleischeinkäufen im Inland bringen“, sagt Hadorn.

Die 16 Mitarbeiter, darunter auch einige Schweizer, die in dem Emmentaler Fleischbetrieb von Corona betroffen waren, sind nach Angaben einer Unternehmenssprecherin inzwischen vollständig genesen und gehen wieder ihrer Arbeit nach. Ob, wie offenbar im Fall Tönnies, das Umluftsystem zur Kühlung der Schlachthalle die Ausbreitung des Virus begünstigt haben könnte, vermochte die Sprecherin nicht einzuschätzen.

Aber als Präventionsmaßnahme gegen virengeladene Aerosole in der Raumluft trügen alle Mitarbeiter einen Mund- und Nasenschutz sowie zusätzlich einen Gesichtsschutz aus Plastik. „Wir gehen davon aus, dass sich die Mitarbeiter im privaten Umfeld infiziert haben“, sagte die Sprecherin. Aktuell gebe es in der gesamten Unternehmensgruppe keine Corona-Fälle mehr, was belege, dass das Sicherheitskonzept funktioniere.

Frei von Skandalen ist die Schweizer Fleischwirtschaft allerdings auch nicht. 2015 sorgte der Bündner Fleischhändler Carna Grischa für Aufsehen, weil er Verfallsdaten gefälscht, aufgetaute Ware als Frischfleisch verkauft und Pferdefleisch als Rindfleisch deklariert hatte. Im vergangen Jahr hat das Schweizer Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen 67 Schlachthöfe unter die Lupe genommen. In der Mehrheit dieser Betriebe stellte das Amt Defizite beim Tierschutz fest. Allerdings hatte das Amt bewusst Risikobetriebe ausgewählt, die in früheren Inspektionen auf kantonaler Ebene schon negativ aufgefallen waren. Es handelte sich also nicht um eine repräsentative Erhebung.