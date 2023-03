Tod von Karl Dietrich Seikel : Ein Ruhepol in Krisenzeiten

Er war ein Medienmanager, aber keiner von der Art, die ihre Umgebung mit langen Folienvorträgen oder Aufgeregtheit beschäftigen. Karl Dietrich Seikel, der 1946 im Rheingau geboren wurde, begann seine berufliche Laufbahn nach dem Studium der Volks- und Betriebswirtschaftslehre in Darmstadt und Frankfurt sowie einer kurzen Lehrtätigkeit in diesen Fächern als Personalchef eines Herstellers von Asphalt-Maschinen.

Als er 1980 zum „Spiegel“ kam, lernte man dort also einen bodenständigen und alles andere als nervösen Menschen kennen. Elf Jahre später wurde Seikel Geschäftsführer des Hamburger Verlags und führte das Haus über die Zäsur hinweg, die der Tod seines Gründers, Rudolf Augstein, im Jahr 2002 gesetzt hatte. Er war maßgeblich für das einträgliche Engagement in „Spiegel TV“ verantwortlich, kümmerte sich um das „Manager Magazin“ und etablierte früh „Spiegel Online“. Bis zum Jahr 2007 gedieh der „Spiegel“ unter seiner Geschäftsführung, ohne dass der Hesse selbst hanseatische Züge angenommen hatte.

Während dieser Zeit war Seikel auch dreizehn Jahre lang der Vorstandsvorsitzende des Fachverbands Publikumszeitschriften im Verband Deutscher Zeitschriftenverleger. Dort machte er sein Gespür für die gesellschaftlichen wie organisatorischen Bedingungen der Pressefreiheit geltend. Nach einer Tätigkeit im Verwaltungsrat der Schweizer Mediengruppe Tamedia und als Medienkoordinator des Hamburger Senats unter Ole von Beust (CDU), trat Karl Dietrich Seikel 2011 in den Aufsichtsrat der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein, den er bis 2019 auch leitete, um danach bis 2022 den Vorsitz der Fazit-Stiftung zu übernehmen.

In einer Zeit der Konsolidierung und wirtschaftlicher Krisen war er ein Ruhepol. Seinen großen Respekt vor den Leistungen der Redaktion und die Anerkennung ihrer Unabhängigkeit ließ er in jedem Gespräch spüren. Er strahlte Wohlwollen aus, und man merkte ihm an, dass er schon Vieles und Viele hatte kommen und gehen sehen. Mit Karl Dietrich Seikel konnte man aber nicht nur über Zeitungsdinge sprechen, sondern genauso gut über Alexander Kluge, über Gegenwartskunst, die Ideengeschichte der Bundesrepublik oder über Kinder und Enkel. Am Mittwoch ist er in Hamburg im Alter von 76 Jahren entschlafen. Wir behalten gute und dankbare Erinnerungen an ihn.