Herr Baas, Gesundheitsminister Lauterbach (SPD) plant eine große Klinikreform. Weist die in die richtige Richtung?

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Im Prinzip schon. Es geht darum, qualitative Mindestvorgaben für unterschiedliche Krankenhausstufen einzuführen. Zudem soll die Finanzierung von reinen Fallpauschalen, also DRG, teilweise auf Vorhaltekosten umgestellt werden. Die Strukturen sollen sich am tatsächlichen Bedarf orientieren. Die Grundidee ist richtig. Bisher stehen viel zu viele kleine Krankenhäuser unter dem Druck, ihre Betten belegen zu müssen. Sie führen deshalb auch Behandlungen durch, für die sie nicht ausreichend qualifiziert sind. Mehr als die Hälfte der Krebspatienten wird außerhalb von Tu­morzentren behandelt, was ihre Heilungschancen verringern kann. Es wird falsch behandelt und zu viel.

Wir haben also keine Unterversorgung, sondern eine Überversorgung?

Gewissermaßen ja. Wer mit Rückenschmerzen ins Krankenhaus kommt, er­hält dort oft eine maximale Diagnostik und wird in den Kernspintomographen geschoben. Da sieht man dann normale Verschleißerscheinungen, die werden aufwendig behandelt. Aber ob’s gegen die Rückenschmerzen hilft, ist eine ganz andere Frage. Wir wissen aus unserem Zweitmeinungsprogramm, dass 85 Prozent der Rückenoperationen überflüssig sind. Patienten werden in Deutschland überdiagnostiziert und übertherapiert.

Warum ist das so?

Weil die Kliniken die Fallzahlen brauchen, um zu überleben. Seit Jahrzehnten kommen die Bundesländer ihren Investitionsverpflichtungen nicht nach, deshalb müssen sich die Häuser das Geld anderswo besorgen. Geräte müssen ausgelastet werden, stationär bringt mehr als ambulant, also werden die Patienten unnötig über Nacht aufgenommen. Ein Beispiel: In anderen Ländern werden die meisten Leistenbrüche ambulant operiert, bei uns im Krankenhaus, weil sich das für die Kliniken rechnet. So füllen sich die Betten, obwohl es von denen zu viele gibt. Und das bindet Pflegekräfte. Auf die Fallzahl bezogen, haben wir zu wenig Pflegekräfte, im Verhältnis zur Einwohnerschaft sind es mehr als in anderen europäischen Ländern. Es gibt also Fehlanreize und Fehlsteuerungen im System, weshalb die Krankenhausreform dringend nötig ist.

Haben die vielen Betten uns nicht in der Corona-Pandemie geholfen?

Das Argument ist grundfalsch. Die we­nigsten Kliniken haben Corona-Beatmungspatienten behandelt. Aber viele hatten in der Pandemie so viele leer stehende Betten, dass sie nur mit finanzieller Hilfe des Bundes überleben konnten. Natürlich muss man Kapazitäten für Pandemien vorhalten, aber dort, wo man sie einsetzen kann. Während Corona wollten wir möglichst viele Intensivbetten in möglichst vielen Kliniken aufstellen, bis klar wurde, dass dazu das geschulte Personal fehlt. Nicht jede Klinik kann eben alles, das muss die Reform berücksichtigen. Entscheidend ist eine übergreifende und koordinierte Krankenhausplanung, auch das hat die Pandemie gezeigt. Wir wussten am Anfang nicht einmal, wie viele Intensivbetten es gibt. Für die Planung sind die Länder zuständig, aber auch dort passiert das nicht immer aus einem Guss, oft entscheiden die lokalen Interessen vor Ort.

Wie müsste man das ändern?