Fahrverbote in Tirol : „Bayern und Deutschland sollten ihr Gehirnschmalz nutzen“

Mitten in der Urlaubszeit hält Tirol an seinen umstrittenen Fahrverboten fest. Im F.A.Z.-Interview spricht Regierungschef Günther Platter über den Transitstreit mit Deutschland – und erhebt schwere Vorwürfe gegen die nördlichen Nachbarn.

Auf der Europabrücke der Brennerautobahn in Tirol herrscht vor allem in den Sommerferien fast immer viel Verkehr. Bild: dpa

Herr Landeshauptmann, Tirol ist bei deutschen Urlaubern und Transitreisenden nach Italien besonders beliebt. Mitten in der Reisezeit erlassen Sie Fahrverbote an Autobahnabfahrten für Leute, die Staus umfahren möchten. Wollen Sie ihre treuesten Besucher vergraulen?

Im Gegenteil, der Tiroler Tourismus lebt massiv von unseren deutschen Gästen. Sie machen 50 Prozent aller Nächtigungen aus, dafür sind wir sehr dankbar. Aber diese Fahrverbote sind eine Notwendigkeit. Sie richten sich nicht gegen Deutschland, sondern treffen Österreicher genauso. Ich beobachte, dass die Urlaubsgäste durchaus sehen, dass wir in einigen Ortschaften zu manchen Zeiten einen kompletten Stillstand haben und dass es so nicht weitergehen konnte.

Reagieren Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und seine CSU auch deshalb so aggressiv auf die Fahrverbote, weil Österreich ihr Lieblingsprojekt vor dem EuGH zu Fall gebracht hat, die Pkw-Maut?

Ich hätte im Leben nie gedacht, dass die Reaktion der deutschen Politik so massiv ausfallen würde wegen dieser marginalen lokalen Fahrverbote. Ich meine schon, dass das mit der EuGH-Entscheidung zu tun hat. Das trifft aber den Falschen, denn ich war immer gegen eine österreichische Klage gegen die deutsche Pkw-Maut. Dass uns Deutschland vor Gericht ziehen will, ist schon ein schlechter Stil. Bayern und Deutschland sollten gescheiter ihr Gehirnschmalz dafür nutzen, um herauszufinden, was wir gemeinsam tun können, um die Bevölkerung zu entlasten. Nicht nur in Tirol, sondern auch in Bayern.

Warum dann Ihr Alleingang?

Wir sind in einer exponierten Lage: Über den Brenner donnern mehr Lastkraftwagen als über alle Alpenübergänge in der Schweiz und in Frankreich zusammen: zweieinhalb Millionen im Jahr. Die betroffenen Staaten haben 2009 eine Vereinbarung geschlossen, um den Lkw-Verkehr zu verringern und den Schienenverkehr auszubauen. 2012 wurde ein Staatsvertrag mit Deutschland geschlossen. Passiert ist nichts! Außer dass der Lkw-Verkehr permanent zugenommen hat.

Was man auch positiv sehen kann: Es zeigt, dass der Handel in Europa stark wächst. Davon profitiert auch Österreich.

Stimmt, wenn es der Wirtschaft schlecht geht, merken wir das sofort an dem sinkenden Lkw-Aufkommen. Wir wollen ja, dass der wirtschaftliche Austausch wächst, aber der Transport muss anders organisiert werden. 40 Prozent aller Lkw, die durchs Inntal in Bayern, Tirol und Südtirol fahren, sind im sogenannten Umwegtransit unterwegs. Warum? Weil es im Vergleich zur Schweiz oder zu Frankreich noch viel zu billig ist, über unsere Strecken von München nach Verona zu fahren.

Bis es eine europäische Einigung gibt, wollen Sie die Fahrverbote fortsetzen und auch die Blockabfertigung, wodurch zu bestimmten Zeiten nur eine begrenzte Zahl an Lastern über die Grenze darf?

Ja, denn das sind Notwehrmaßnahmen, um die Verkehrs- und Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten. Wir haben durch den enormen Transitverkehr an manchen Tagen einen kompletten Stillstand. Im Wipptal zum Beispiel ist die Belastungsgrenze für Mensch, Natur und Infrastruktur längst überschritten.