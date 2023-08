Aktualisiert am

Er soll Timmermans Green Deal-Werk vollenden: Maros Šefčovič Bild: EPA

Der Charismatiker Timmermans lässt den Streit in Brüssel hinter sich und will Ministerpräsident in Den Haag werden. Nun soll der Technokrat Šefčovič den Green Deal zum Erfolg führen.