Im Zuge der Vorwürfe gegen den Rammstein-Sänger Till Lindemann hat sich Universal Music, der größte Musikkonzern der Welt, am Donnerstag erstmals zu Wort gemeldet. „Die Vorwürfe gegen Till Lindemann haben uns schockiert und wir haben den größten Respekt vor den Frauen, die sich in diesem Fall so mutig öffentlich geäußert haben“, heißt es in einer Stellungnahme der deutschen Universal-Music-Sparte, die der F.A.Z. vorliegt. „Wir sind davon überzeugt, dass eine vollumfängliche Aufklärung der Anschuldigungen, auch durch die Behörden, unbedingt erforderlich ist und ebenfalls im Interesse der gesamten Band liegen muss.“ Nach Bekanntwerden der Vorwürfe habe Universal die Marketing- und Promotion-Aktivitäten für die Aufnahmen der Band bis auf Weiteres ausgesetzt. Universal fungiert als Label- und als Verlagspartner der Gruppe, auch Lindemanns jüngste Solo-Platte erschien über ein Universal-Label. Bis dato hatte sich das Unternehmen in der Sache nicht äußern wollen.

In den vergangenen Wochen hatten mehrere Frauen Vorwürfe gegen Lindemann erhoben. Demnach sollen weibliche Fans bei Konzerten ausgewählt und zu Aftershowpartys oder generell in den Backstage-Bereich eingeladen worden sein. Dort soll es zu sexuellen Handlungen mit Lindemann gekommen sein. Auch vom Einsatz von Drogen und K.o-Tropfen war teils die Rede.

Am Mittwoch hatte die Berliner Staatsanwaltschaft mitgeteilt, gegen Lindemann zu ermitteln. Aufgrund „mehrerer Strafanzeigen Dritter – sprich, nicht am etwaigen Tatgeschehen beteiligter Personen – sowie von Amts wegen durch die Staatsanwaltschaft Berlin“ sei ein Verfahren gegen den 60 Jahre alten Musiker eingeleitet worden, „wegen Tatvorwürfen aus dem Bereich der Sexualdelikte und der Abgabe von Betäubungsmitteln“, teilte die Staatsanwaltschaft der F.A.Z. mit. Lindemann hatte zuvor die Vorwürfe des Einsatzes von K.o-Tropfen oder Alkohol über die Berliner Rechtsanwälte Simon Bergmann und Christian Schertz zurückweisen lassen.

11,8 Millionen monatliche Hörer auf Spotify

Rammstein ist eine der auch international erfolgreichsten deutschen Bands überhaupt und befindet sich derzeit auf Europa-Tour. Veranstaltet wird diese von der Berliner Agentur MCT. Die Band ist bekannt für aufwendige wie teure Bühnenshows und riesige Arena-Konzerte. Wie viel über die Jahre alleine über Ticketeinnahmen eingenommen wurde, lässt sich nur abschätzen. Angesichts der Größe der Shows und entsprechend stattlicher Ticketpreise sowie der langen Karriere der Band dürften es aber sicherlich mehr als 100 Millionen Euro sein – wobei viele an einer Tour beteiligte Parteien ihren Anteil erhalten, von der Crew bis hin zu Technikdienstleistern für die Bühne oder den Einsatz von Pyrotechnik.

Die laufende Europa-Tour ist fast restlos ausverkauft. Zu den vier Konzerten im Münchener Olympiapark waren zuletzt 240.000 Tickets abgesetzt worden. Stand jetzt ist ab November auch eine Solo-Tour von Lindemann geplant. Für einige der Shows – beispielsweise in Frankfurt, Hamburg, München oder auch Rotterdam – sind laut der Webseite Lindemanns, über die die Karten vermarktet werden, keine Tickets mehr zu haben.

Am Live- und ebenfalls lukrativen Merchandising-Geschäft ist Universal Music nicht beteiligt. Die Zusammenarbeit beschränkt sich auf die Label- & Verlagsseite. Alle acht Studio-Alben sind über Labels des Konzerns, respektive Polygram erschienen. Aus dem einstigen Polygram-Konzern ging die heutige Universal Music Group hervor. Das jüngste Album der Band, „Zeit“, stand im vergangenen Jahr auf Platz 1 der deutschen Jahrescharts, mit keinem Album wurde demnach mehr Umsatz erzielt.

Die Band kann alleine in Deutschland mehr als 30 Gold- und Platin-Auszeichnung für verkaufte Platten respektive Einheiten aufweisen, da seit einiger Zeit mittels einer gesonderten Berechnungsweise auch Streams einfließen. Die Gesamtzahl der Einheiten dürfte sich auf deutlich mehr als zehn Millionen belaufen. Auf Musikstreaming-Marktführer Spotify kommen Rammstein derzeit auf rund 11,8 Millionen monatliche Hörer. Die Zahl stieg seit Beginn der Tour am 22. Mai leicht an.

Wie die Einnahmen aus der Vermarktung der Aufnahmen sowie der Texte und Kompositionen der Band zwischen der Gruppe und Universal verteilt werden, ist unbekannt und abhängig von den jeweiligen Vertragskonstellationen. Abseits von Neu-Veröffentlichungen verfügen Rammstein natürlich über einen stattlichen Katalog an Songs, der über das Streaming auch weiterhin permanent Einnahmen generiert.

Von den Partnern aus der Musikindustrie hatte sich bislang nur Aeneas Hohenadl, der Geschäftsführer des Veranstaltungsunternehmen Riggingwerk geäußert, das etwa für Bühnenaufbauten zuständig ist. Gegenüber der Zeitung „Die Welt“ sagte Hohenadl, die Praktiken rund um Rammstein-Shows seien in der Musikbranche „ein offenes Geheimnis“. Auch ein Berichten zufolge unter der Bühne befindlicher Raum, in denen es zu sexuellen Handlungen zwischen Lindemann und Frauen gekommen sein soll, sei bekannt gewesen und von der Crew als „Suck Box“ beschrieben worden. Hohenadl schloß eine Zusammenarbeit mit Lindemann oder der Band in Zukunft aus und sagte, die Situation und die Aussagen der verschiedenen Frauen dürften nicht mit Schweigen und „falscher Neutralität“ aus der Branche beantwortet werden.