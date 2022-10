Konzertbranche : Bands ohne Publikum

Jan Rößler spielt Posaune. Ziemlich gut sogar. Er ist Posaunist bei Moop Mama, einer Brassband, die sich live ein beachtlich großes Pu­blikum aufgebaut hatte. „Bis 2019 war die Band für uns alle das Hauptprojekt“, sagt er. „Wir konnten gut davon leben.“ Während Corona ging das zeitweise nicht, aber die Konzertbranche läuft ja inzwischen wieder auf Hochtouren. Den ganzen Sommer über sah man Bilder von brechend vollen Festivals und ausverkauften Mega-Konzerten. Dann kann Moop Mama ja jetzt wieder voll durchstarten, oder?

Eher nicht. „Wir wurden ordentlich zurückgeworfen“, sagt Rößler. „Jeder von uns hat jetzt noch andere Jobs angenommen, gibt Musikunterricht oder spielt Gigs mit anderen Bands.“ Von der Arbeit mit Moop Mama allein können sie nicht mehr leben. „Und bei der aktuellen Situation ist es auch unklar, ob sich das wieder ändert.“ Konzerttickets verkaufen sich momentan schlechter denn je. Reihenweise Künstler sagen gerade Konzerte oder ganze Touren ab: Revolverheld, Querbeat, Swedish House Mafia – die Liste ist lang, und es sind keine unbekannten Namen. Liveshows sind einer der letzten Pfeiler, mit denen man in der Musikbranche noch zum „Vollzeitmusiker“ werden kann. Dieser Pfeiler bröckelt nun – wie stark, kann noch keiner so genau sagen.

Nur die jungen kaufen noch Tickets

Das hat viele verschiedene Gründe: Auch jetzt noch holen die Veranstalter viele Konzerte nach, die wegen Corona-Einschränkungen verschoben werden mussten. Und die sind oft auch gut besucht. Wer aber ohnehin noch viele Tickets aus den letzten Jahren herumliegen hat, kauft jetzt erst einmal keine neuen mehr. Zudem ist noch nicht klar, welche Infektionsschutzmaßnahmen im Winter gelten, und die drohenden Heizkostenabrechnungen laden auch nicht gerade zum Geldausgeben ein. „Das Ausgehverhalten der Menschen hat sich grundlegend verändert“, meint Axel Ballreich. Er betreibt zwei Klubs in Nürnberg und ist Vorsitzender des Verbands der Musikspielstätten in Deutschland. „Sehr junges Publikum funktioniert noch gut, aber in allen anderen Altersgruppen sind viele Leute sehr zurückhaltend beim Ticketkauf.“

Das Publikum von Moop Mama ist im Alter sehr durchmischt. „Wir hatten ein, zwei annähernd ausverkaufte Konzerte im Sommer“, sagt Jan Rößler. Das ist zu wenig. Die Planungen für eine Tour im Herbst hat die Band verworfen, das Risiko war ihnen zu groß. Als Brassband mit insgesamt zehn Musikern auf der Bühne sind die Herausforderungen noch größer. „Unsere Kosten decken wir ungefähr ab 800 bis 1000 Zuschauern“, so Rößler. Bei kleineren Shows bleibt für sie gar nichts an Rücklagen. Das unternehmerische Risiko für die Band steigt. „Und eigentlich will ich gar kein Unternehmer sein“, meint der Posaunist. „Ich will Künstler sein.“

Schwierige Terminplanung

„2019 dachte ich eigentlich, jetzt rollt das Ding“, erinnert Rößler sich. Die Pandemie hat Moop Mama ausgebremst. Jetzt wieder anzurollen kostet viel Kraft und Zeit. Die Bandmitglieder arbeiten zusätzlich als Musiklehrer oder spielen in anderen Bands. Mit zehn Leuten ist die Terminplanung ohnehin nicht einfach. Wenn jetzt alle auch noch einen Nebenjob haben, wird sie nahezu unmöglich. „Es können sich nicht mehr alle einfach ein ganzes Wochenende für die Band freihalten“, meint Jan Rößler. Vor allem nicht, wenn der Gig dann eventuell doch ausfällt.

Das Problem mit den Nebenjobs kennt Benjamin Rose auch. Er ist Frontmann der Band BenjRose. Rose selbst singt zusätzlich zu seiner eigenen Band noch in diversen Coverbands. Drummer Benno Müller vom Hofe arbeitet beim WDR, Gitarrist Robert Schuller gibt Musikunterricht und arbeitet als Musikproduzent. Vor der Pandemie lief es eigentlich ziemlich gut bei der Kölner Rockband. „Wir begreifen BenjRose seit ein paar Jahren alle als unser Hauptprojekt“, sagt Frontmann Benjamin Rose. Schritt für Schritt wollten sie ihre Nebenjobs abbauen, um mit der eigenen Musik durchzustarten. Sie waren als Vorgruppe schon mit Pink unterwegs, haben mit dem Keyboarder der Foo Fighters zusammengearbeitet: „Jetzt fangen wir wieder bei null an.“ Im Raum Köln spielten sie schon eigene Konzerte mit 400 bis 500 Zuschauern, jetzt spielen sie wieder in den kleinen Klubs.