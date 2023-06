Aktualisiert am

Thyssenkrupp-Sparte will für Indien U-Boote bauen

U-Boote auf einem Gelände der Thyssenkrupp Marine Systems GmbH in Kiel Bild: dpa

Die Marinetochtergesellschaft von Thyssenkrupp will für Indien U-Boote bauen. Mit der Unterzeichnung einer Absichtserklärung habe Thyssenkrupp Marine Systems den Grundstein für eine mögliche Zusammenarbeit mit Mazagon Dock Shipbuilders Limited gelegt, um sich an der geplanten U-Boot-Beschaffung der indischen Marine zu beteiligen, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Dass die beiden Unternehmen die Absichtserklärung unterzeichnen wollen, hatte die F.A.Z. vorab berichtet.

Die Unterzeichnung der Absichtserklärung habe im indischen Mumbai in Anwesenheit von Verteidigungsministers Boris Pistorius stattgefunden. Im Falle einer Beauftragung wäre Thyssenkrupp Marine Systems für Konstruktion und Design der U-Boote sowie für beratende Tätigkeiten verantwortlich und Mazagon Dock Shipbuilders für den Bau und die Ablieferung. Gebaut würden die U-Boote in Indien.

Die Nachrichtenagentur Reuters hatte im Februar berichtet, dass sich Thyssenkrupp Marine Systems in Indien für einen U-Bootauftrag im Volumen von 5,2 Milliarden Dollar bewerben wolle.