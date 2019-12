Regierung ohne Plan : Woher soll das Geld für die Thomas-Cook-Kunden kommen?

Busbetreiber wollen klagen : Die Bahncards sollen günstiger werden

Flixbus und Co. fühlen sich durch die Mehrwertsteuersenkung auf Bahntickets benachteiligt und kündigen rechtliche Schritte an. Gleichzeitig will die Bahn die Preise für die Bahncards senken – zunächst für die Bahncard 100.