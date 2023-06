Sabine Ritter von Zabern schiebt einen großen, pinken Koffer über den Asphalt in Östringen. Selbstbewusst steuert sie eine Erdgeschosswohnung am äußeren Stadtrand an. Das selbe Ziel haben auch vier Erzieherinnen und eine Bibliothekarin, die vielleicht bald zu Ritter von Zaberns Kundinnen gehören. Neben ihrem gemeinsamen Bekanntenkreis und einer Vorliebe für Schaumwein eint die Frauen auch ihr Interesse an Erotikartikeln.

Einmal aus dem Koffer ausgepackt, liegen diese nun auf dem Küchentisch. Pechschwarze Vibratoren stehen neben Gleitgel mit Erdbeergeschmack, senfgelbe Dildos neben Liebeskugeln. „Der erste funktionsfähige Vibrator geht auf Kleopatra zurück“, sagt Ritter von Zabern und gibt den schwarzen Vibrator, der kichernd entgegengenommen wird, in die Runde.