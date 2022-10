Alltag mit teurer Energie : „Nach kalter Dusche im dunklen Bad zu stehen ist keine Version für die Zukunft“

Die Krisen kommen im Portemonnaie an: Knapp ein Drittel der Menschen in Deutschland erwartet in den nächsten beiden Jahren eine Verschlechterung ihrer finanziellen Situation, so viele wie zuletzt 2008 in der Finanzkrise. Das geht aus dem Vermögensbarometer des Sparkassen- und Giroverbandes hervor, den dessen Präsident Helmut Schleweis am Dienstag in Berlin vorstellte. Beim Vermögensbarometer handelt es sich um eine repräsentative Umfrage, die seit 17 Jahren zum Weltspartag die Sparneigung in Deutschland ermittelt.

Die Zahlen zeigen eine durch die schwierigen wirtschaftlichen Umstände stark eingetrübte Stimmung. Sahen sich im Vorjahr noch 43 Prozent finanziell gut abgesichert, sind es in diesem Jahr nur noch gut ein Drittel. Auf steigende Lebenshaltungskosten reagieren die Haushalte zunehmend mit Verzicht: Rund zwei Drittel haben ihren Konsum eingeschränkt, der höchste Wert seit 2005; mehr als die Hälfte will ihn künftig noch weiter reduzieren. Von den Befragten gaben 68 Prozent an, weniger zu heizen und Energiekosten im Haushalt zu sparen.

Verzicht auf Energie keine Dauerlösung

Für die deutliche Mehrheit der Haushalte sei in den nächsten drei Jahren „Auskommen mit dem Einkommen“ das Motto, sagte Schleweis bei der Vorstellung des Barometers. Der steigende wirtschaftliche Druck mache sich bis in die Mittelschicht bemerkbar. Zu den größten Sorgen zählten die Inflation, die 90 Prozent der Befragten umtreibe, und die steigenden Energiepreise, die drei Viertel Sorgen bereiteten. Darum sei ein „Doppelschlag“ erforderlich: Die Energiepreise müssten von der Wirtschafts- und Finanzpolitik nachhaltig gesenkt, die darüber hinausgehende Inflation durch die Geldpolitik eingedämmt werden.

Angesichts der gestiegenen Preise sagte Schleweis: „Energiesparen ist das neue Sparen.“ Weniger Wärme und Warmwasser zu verbrauchen sei für Haushalte derzeit der zielführendste Weg, um sich finanzielle Spielräume zu erarbeiten. Langfristig sei bloßer Verzicht aber keine Lösung: „Nach einer kalten Dusche im dunklen Bad zu stehen kann keine Vision für die Zukunft sein. Wir müssen es schaffen, dauerhaft mit teurer Energie zu leben.“

Darum sei eine „kraftvolle Energiewende“ unabdingbar, um von hohen Preisen unabhängiger zu werden und Arbeitsplätze und Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. So richtig die akute Krisenhilfe sei, so wenig könne der Staat die gestiegenen Energiekosten auf Dauer auffangen. Darum mahnte Schleweis an, „alle in unserer Hand liegenden Energiequellen“ zu nutzen und den Ausbau von Photovoltaik- und Windkraftanlagen ehrgeiziger voranzutreiben. Zudem gelte es durch Förderungen die Quote energetischer Sanierungen von jährlich einem Prozent des Gebäudebestands auf 2 Prozent zu verdoppeln. Bislang geben nur 33 Prozent der Hauseigentümer an, dass ihre Immobilie energetisch saniert wurde.

Zur Energiewende könnten alle beitragen. Der Austausch ineffizienter Geräte oder der Einbau neuer Heizanlagen rechne sich oft schnell. Darum warb Schleweis für einen erweiterten Sparbegriff: „Modernes Sparen besteht auch darin, wirtschaftlich lohnende Investitionen in energetische Modernisierungen vorzunehmen.“ Die Sparkassen unterstützten solche Maßnahmen mit Finanzierungen und bieten ihren Kunden über eine Partnerschaft mit dem Unternehmen Tado an, vergünstigt elektronische Heizregler zu kaufen, die den Verbrauch um bis zu 30 Prozent reduzieren könnten.

Inflation im nächsten Jahr bei knapp zehn Prozent

Besorgt zeigte sich Schleweis mit Blick auf die steigenden Baukosten. Der Boom bei Immobilienfinanzierungen der vergangenen Jahre sei vorbei. Der Erwerb von Wohneigentum sei nach wie vor ein wichtiges Ziel vieler Haushalte, drohe bei weiterhin hohen Preisen aber in weite Ferne zu rücken. Dass Wohneigentum für junge Familien mit zwei Durchschnittseinkommen schwer erschwinglich werde, sei inakzeptabel. Da es oft am Eigenkapital mangele, müssten Förderungen hier ansetzen. Schleweis plädierte zudem für die Senkung oder Abschaffung von Grunderwerbssteuern.

Mit der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank ging Schleweis hart ins Gericht. Waren die ungewöhnlichen Maßnahmen nach der Finanzkrise gerechtfertigt, überwögen seit einigen Jahren die Schäden. Die „Geldflut“, die zwischenzeitlich schon zu einer Inflation der Vermögens- und Immobilienpreise geführt habe, sei nunmehr auch im allgemeinen Warenkorb und damit im Alltag der Menschen angekommen. Mit 10 Prozent in diesem und knapp 10 Prozent im nächsten Jahr rechnet Schleweis mit einer höheren Inflation als die Bundesregierung: „Viele Preissteigerungen stecken noch in den Lieferketten und sind noch nicht bei den Verbrauchern angekommen“, wobei er auf die anhaltenden Störungen durch die Null-Covid-Politik in China verwies. Schleweis rechnet damit, dass die EZB noch in diesem Jahr zwei weitere Leitzinserhöhungen von jeweils 75 Basispunkten vornehmen werde.