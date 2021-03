Teststrategie : Vorbild Österreich

Aktualisiert am

Testen und Öffnen – mit dieser Strategie will Deutschland aus dem Lockdown kommen. Im Nachbarland Österreich geht die Rechnung bislang auf.

Öffnungen im Kulturbereich sollen in Österreich ab Ostern möglich sein. Bild: dpa

Während Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten an diesem Mittwoch über Öffnungsschritte aus dem Corona-Lockdown in Deutschland berät, haben Einzelhandel und Friseure in Österreich schon seit gut drei Wochen wieder auf. Und obwohl die Infektionszahlen landesweit nach oben weisen, stehen weitere Lockerungen bevor, wenn auch zunächst nur im westlichsten Bundesland Vorarlberg.

Österreich hat die Wiedereröffnung von Einzelhandel und Schulen an ein engmaschiges Testkonzept geknüpft, wie es jetzt auch Deutschland plant. Was zu der Frage führt: Hat sich das Testen und Öffnen im Nachbarland bewährt? Hilft es, die Pandemie in den Griff zu bekommen?