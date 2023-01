Energiewende : Mit Anreizen gegen die Stromrationierung

Der Satz von Klaus Müller sorgte für Wirbel: „Wenn weiter sehr viele neue Wärmepumpen und Ladestationen installiert werden, dann sind Überlastungsprobleme und lokale Stromausfälle im Verteilnetz zu befürchten, falls wir nicht handeln“, warnte der Präsident der Bundesnetzagentur vor zwei Wochen im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (F.A.S.).

Marcus Theurer Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Noch mehr Wirbel aber machen die Konsequenzen, die der Behördenchef aus dem befürchteten Engpass in den lokalen Stromnetzen ziehen will: Vom nächsten Jahr an sollen Stromnetzbetreiber die Möglichkeit bekommen, in den Niedrigspannungs-Verteilnetzen die Stromversorgung vorübergehend zu drosseln, um eine Überlastung zu vermeiden. Elektroautos könnten dann an der heimischen Ladestation zeitweise nicht mehr mit voller Leistung ihre Batterien auffüllen – eine temporäre Stromrationierung also, von der auch elektrisch betriebene Wärmepumpen-Heizungen betroffen wären. So sieht es der Entwurf einer Verordnung vor, den die Netzagentur vorgestellt hat. Die Behörde ist Wirtschaftsminister Robert Habeck unterstellt.