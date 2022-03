Elon Musk in Brandenburg : Erste Tesla-Auslieferungen in Grünheide

Der US-Elektroautobauer Tesla will am Dienstag die ersten Autos aus dem neuen brandenburgischen Werk in Grünheide ausliefern. Bei einer Eröffnungsfeier (12.15 Uhr) werden neben Tesla-Chef Elon Musk auch Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck anwesend sein. Tesla hatte Anfang März die endgültige Genehmigung für das Werk erhalten - erste Autos wurden dort aber zuvor bereits hergestellt.

Jährlich will Tesla in der neuen Fabrik bis zu 500.000 Elektroautos bauen lassen, auch eine Batteriefabrik soll entstehen. Der US-Elektroautobauer will in seinem einzigen europäischen Werk 12.000 Mitarbeiter beschäftigen. Laut Brandenburger Landesregierung entsteht das bundesweit drittgrößte Autowerk.

Im Vorfeld der Eröffnung des neuen Tesla-Werks hat der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Siegfried Russwurm, den raschen Ablauf des Projekts gelobt. „Das Tempo bei Tesla muss als Vorbild für Investitionsprojekte in Deutschland dienen“, sagte Russwurm der Deutschen Presse-Agentur. Die intensive Unterstützung durch die Landesregierung habe das Verfahren erheblich beschleunigt. „Die deutschen Industrieunternehmen wünschen sich derartigen Rückhalt für jedes Genehmigungsverfahren in allen Bundesländern.“

Tesla-Fabrik als „Vorzeigemodell“

Ursprünglich sollte die Produktion schon im vergangenen Sommer starten, doch die Genehmigung zog sich hin - auch weil Tesla eine Batteriefabrik in der Planung ergänzte. Das Projekt gilt als Vorzeigemodell für Brandenburg und ganz Ostdeutschland.