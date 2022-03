Tesla-Fabrik eröffnet : Grünheide schreibt Auto-Geschichte

Um 13.42 Uhr war es am Dienstag vollbracht: Tesla-Chef Elon Musk übergab das erste Fahrzeug aus seiner Fabrik im brandenburgischen Grünheide an einen Kunden. Am Ende der Fertigungslinie rollte das „Model Y“ durch den Tesla -typischen Lichtschacht. Aus den Lautsprechern dröhnte der Song „I’m in love with my car“ der britischen Rockband Queen, in der Halle jubelten mehrere hundert Fans und Mitarbeiter des amerikanischen Elektroautoherstellers. Musk, ungewöhnlich formell in Anzug und Krawatte gekleidet, tänzelte um den Wagen herum. Zwei Jahre und vier Monate, nachdem er die Standortentscheidung für Grünheide bekanntgegeben hatte, ist die Fabrik damit offiziell in Betrieb.

Der exzentrische Unternehmenschef, tags zuvor aus Amerika angereist, sprach von einem „Juwel“ für die Region. Seine Eingangsworte hatte er auf Deutsch formuliert: „Dankeschön für alles, Brandenburg, Grünheide, Deutschland.“ Neben den Tesla-Anhängern waren auch zahlreiche Politiker anwesend. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) war da, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und dessen Landesminister für Wirtschaft und Umwelt. Die Tesla-Fabrik sei „Zeichen für die vielen Dinge, die in Deutschland in Bewegung sind“, sagte Scholz, und fügte hinzu: „Der Osten Deutschlands ist industriell vorne dabei.“

Woidke verwies auf das für deutsche Verhältnisse schnelle Genehmigungsverfahren: „Tesla hat uns vor manche schwere Aufgabe gestellt.“ Aber nun „rocke“ die Fabrik. Weniger begeistert waren die Klimaaktivisten, die sich während der Eröffnungsfeier auf der Zufahrtsstraße mit Sekundenkleber festklebten und einen größeren Polizeieinsatz auslösten. Verbrenner durch Elektroautos zu ersetzen, helfe nicht gegen die Klimakrise, argumentierten sie.

Umstrittener Bau

Der Bau der Fabrik war von Anfang an umstritten. Zwar war das Areal schon mehr als zwanzig Jahre als Industriefläche vorgesehen. Allerdings liegt es in einem Wasserschutzgebiet. Im Februar 2020 versuchten Naturschutzverbände, die Rodung der Kiefern für den ersten Bauabschnitt vor Gericht zu stoppen, allerdings vergeblich. Als die letzte Fledermaus umgesiedelt war, konnten die Bauarbeiten beginnen.

Die Auseinandersetzung verlagerte sich dann auf den Wasserbedarf. Gegner des Tesla-Werks fürchten einen Wassermangel in der Region wegen der höheren Fördermengen, die das Landesumweltamt auch mit Blick auf die Autofabrik erlaubt hat. Zum Kreis der Kritiker zählt auch der örtliche Wasserverband. Die Landesregierung hält die Bedenken für unbegründet. Tesla selbst verweist darauf, dass das Unternehmen für die Produktion eines Autos deutlich weniger Wasser benötige als andere Autohersteller.

Aus einem Guss

Herzstück der Autofabrik sind die bislang vier „Gigapressen“, von denen jede die Ausmaße eines Einfamilienhauses hat. Sie ermöglichen es, große Teile der Karosserie aus einem Guss herzustellen. Dazu wird bei 700 Grad Aluminium geschmolzen. Die entsprechenden Barren stehen in einer langen Reihe im östlichen Teil der Fabrik bereit. Nicht weit davon entfernt warten noch mehrere Dutzend rote Roboter der Marke Kuka unter Plastikplanen auf ihren Einsatz. Während in einem Teil der Fabrik schon produziert wird, wird an anderer Stelle noch gebaut. Die Mitarbeiter, die an den Bändern stehen, sind größtenteils jüngeren Alters. An der Stelle, an der sich die „Hochzeit“ vollzieht, Mitarbeiter die Karosserie und den Unterbau mit der Batterie und dem Elektromotor langsam zusammenführen, läuft an diesem Tag Hiphop-Musik.

Tesla hat die Fabrik auf eigenes finanzielles Risiko noch während des laufenden Genehmigungsverfahrens gebaut. In dieser „Tesla-Geschwindigkeit“ sollen nach dem Willen des Bundeswirtschaftsministers jetzt etwa auch die geplanten Terminals für Flüssiggas (LNG) in Brunsbüttel und Wilhelmshaven entstehen. Auch BDI-Präsident Siegfried Russwurm äußerte sich lobend über die schnelle Fertigstellung: „Das Tempo bei Tesla muss als Vorbild für Investitionsprojekte in Deutschland dienen“, sagte er.

Bis zu 500.000 Elektroautos im Jahr

Aktuell arbeiten rund 3500 Mitarbeiter für Tesla in Grünheide. Mittelfristig sollen 12.000 Mitarbeiter eine halbe Million Elektroautos im Jahr produzieren. Damit wäre die Anlage in Grünheide Deutschlands zweitgrößte Autofabrik nach VW in Wolfsburg. Knapp 6 Milliarden Euro hat das Unternehmen Schätzungen zufolge allein in die Autofabrik investiert. Tesla äußert sich nicht zu diesen Zahlen. Für eine ähnlich hohe Summe entsteht derzeit in direkter Nachbarschaft noch eine Batteriezellenfabrik. Das Unternehmen verfolgt die Strategie, möglichst viel selbst herzustellen und nicht wie andere Hersteller von Zulieferern abhängig zu sein. In der Fabrik zeigt sich das auch in vielen großen Regalen und Ständern, in denen bereits gepresste Teile auf ihre Weiterverarbeitung warten.

Für den Bau der Autofabrik dürfte Tesla rund 300 Millionen Euro aus Programmen zur regionalen Wirtschaftsförderung erhalten. Den Antrag auf Fördermittel aus dem EU-Programm für den Aufbau von Batteriefabriken zog Tesla dagegen zurück, obwohl es daraus mehr als 1 Milliarde Euro hätte erwarten können. Zu den Gründen äußert sich Tesla nicht. Mit der Eröffnung der Fabrik in Grünheide dürften sich nun die Blicke verstärkt auf die geplante Chipfabrik von Intel in Magdeburg richten. Dort wird allerdings mit einer Bauzeit von vier bis fünf Jahren gerechnet.