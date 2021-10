Telekom-Chef im Interview : „Die KI bringt uns nun sprunghaft voran“

Herr Höttges, Sie haben einen Computer Beethovens 10. Sinfonie zu Ende schreiben lassen. Gefällt Ihnen, was die Künstliche Intelligenz aus dem unvollendeten Werk gemacht hat?

Ja. Doch. Ich bin begeistert von den Passagen mit Liedcharakter, gerade die ruhigen Stellen sind sehr einfühlsam. Ich höre da Beethoven, die Handschrift ist erkennbar. Ob das an den Komponisten heranreicht, müssen Experten entscheiden.

An diesem Wochenende wird das Werk uraufgeführt, gespielt vom Beethoven-Orchester in Bonn. Was erwarten Sie an Reaktionen?

Nichts wäre schöner als ein Skandal, dann hätte es Menschen zumindest bewegt. Auch Beethoven wurde manches Mal verrissen. Es wird sicher kritische Stimmen geben, die sagen: Beethoven war besser! Vielleicht verneigen wir alle uns vor dem Genie Beethoven noch tiefer.

Und was verspricht sich die Telekom als Wirtschaftsunternehmen von dem Experiment?

Wir wollen, dass die Menschen die Berührungsängste mit Technologie verlieren. Das ist für uns nicht nur nach außen relevant, sondern auch nach innen. KI hilft uns, Fehler im System zu entdecken. Wir haben 260 Millionen Kunden, überall können sich Probleme ergeben, die der Mitarbeiter allein nicht lösen kann. Deshalb steht hinter jedem menschlichen Kundenkontakt ein Wust an Technologie. Alle internen Abläufe, diese manuellen Papierschlachten, werden automatisiert. Alles, was wir tun, basiert auf einem Tsunami der Digitalisierung. Da sind wir als Telekom mittendrin. Deshalb ist KI einer der Schlüssel, um Daten intelligent zu nutzen und automatisiert weiterzuverarbeiten.

Das Zusammenspiel von Musikern und KI soll das anschaulich demonstrieren?

Es zeigt, wie Mensch und Maschine gemeinsam etwas Schönes schaffen. Dazu haben wir das Programm mit Musik von Beethoven, seinen Zeitgenossen und älterer Musik gefüttert. Beethoven ist ja ohne Bach nicht zu denken. Das System hat das alles gelernt, die Elemente weiterentwickelt und maschinenkreative Formen gestaltet.

Und? Kann der Computer Kreativität?

Die ersten Gehversuche waren enttäuschend. Wir haben Musik gehört, aber keinen Beethoven. Das hat die Maschine erst nach und nach gelernt. Das ist wie mit Bildern: Für einen Computer ist schwer zu entscheiden, was ist ein Hund, was ist eine Wolldecke. Aber auch Beethoven hat seine Partituren unendlich oft zerrissen und überarbeitet. Schon wenn ich eine Rede halte, schreibe ich sie zehnmal um, bis da das steht, was ich sagen will. Das ist doch ganz normal.

Kann es sein, dass Sie mit dem schönen PR-Projekt von den eigenen Problemen ablenken möchten?

Das Projekt ist ein Beitrag zur Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von Mensch und Maschine, einer wichtigen gesellschaftlichen Debatte. Unser Gehirn hat seit 50.000 Jahren kein Update bekommen. Die KI bringt uns nun sprunghaft voran. Ich finde das großartig. Und von welchen Problemen sollte die Telekom ablenken?

Ihr neuer Großaktionär Softbank hat gerade ein Aktienpaket in Höhe von 1,5 Milliarden Euro verkauft. Warum?

Die Aussage stimmt nicht. Die Softbank hat keine Aktien verkauft, sie ist und bleibt zweitgrößter Investor.

Warten wir ab, ob die Aktie sich erholt. Eine Baustelle bleibt der Netzausbau.