Vollzeit ist unbeliebt. Nach Angaben von Arbeitsmarktexperten wollen immer mehr Frauen ihre Teilzeit lediglich aufstocken. Bild: dpa

Mehr Investitionen in Schulen, Kitas und Pflege: Mit staatlicher Unterstützung will die SPD-Vorsitzende erreichen, dass in Deutschland mehr Frauen in Vollzeit arbeiten.