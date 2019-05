Viele Menschen spüren, dass neue technologische Möglichkeiten wie Künstliche Intelligenz oder fortgeschrittene Robotik die Art und Weise, wie wir arbeiten, binnen kurzer Zeit tiefgreifend verändern werden. Auch die Politik stellt sich darauf ein. So ist im Bundesarbeitsministerium nach der letzten Wahl eine ganz neue Abteilung Digitalisierung und Arbeitswelt mit einer Denkfabrik entstanden, die Problemlösungen für die digitale Arbeitsgesellschaft von morgen entwickeln soll.

Die Herausforderungen durch die digitale Transformation von Arbeit sind komplex. Und sie lassen sich nicht losgelöst von anderen Megatrends betrachten, wie dem demographischen Wandel und der Globalisierung. So zeigte eine Studie der amerikanischen Volkswirte Daron Acemoglu und Pascual Restrepo, dass in Regionen, in denen die Erwerbsbevölkerung stärker altert, vermehrt Roboter eingesetzt werden. Demnach lenkt der demographische Wandel den technologischen Fortschritt hin zu mehr Automatisierung, damit höhere Produktivität das Fehlen von Arbeitskräften im mittleren Alter ausgleicht. Diese in der alternden Gesellschaft an sich wünschenswerte Stärkung des Wachstumspotentials geht jedoch mit einem höheren Beschäftigungsrisiko vor allem in den Teilen der Wirtschaft einher, die mit leicht automatisierbaren Produktionsweisen operieren.