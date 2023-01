Mangel an Fachkräften : Technik-Studium – nein danke!

Deutschland braucht dringend mehr Ingenieure und IT-Fachleute, um seinen Wohlstand zu halten. Aber schon im Studium fehlt der Nachwuchs. Das Problem fängt in den Schulen an.

Digitalisierung, Energiewende und Klimaschutz, Transformation der Industrie – der bisher erfolgsverwöhnte Wirtschafts- und Innovationsstandort Deutschland ist gerade harten Bewährungsproben ausgesetzt. Und es gibt schon Zweifel, ob er sie ohne größere Blessuren überstehen wird. Doch nun markiert eine Meldung des Statistischen Bundesamts einen neuen Rückschlag: Immer weniger junge Menschen studieren in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, den sogenannten MINT-Fächern. Der Mangel an solchen Spezialisten, der schon jetzt technologischen Fortschritt bremst, droht sich also weiter zu verschärfen. Zudem bringen die nächsten Schülergenerationen keine günstigen Voraussetzungen mit, um den Trend rasch wieder zu drehen.

Wie die amtlichen Statistiker am Montag mitteilten, haben im Jahr 2021 insgesamt 307.059 Menschen ein Studium im Bereich der MINT-Fächer an deutschen Hochschulen aufgenommen. Das waren 6,5 Prozent weniger als 2020 und sogar 12,5 Prozent weniger als 2017. Damals hatte die Zahl der MINT-Studienanfänger mit 351.000 einen Höchststand erreicht. Zwar lässt sich der jüngste Rückgang zu Teilen auch mit Folgen der Corona-Pandemie erklären: In Zeiten von Lockdown und Kontaktbeschränkungen fingen insgesamt weniger Menschen ein Studium an. Doch in den MINT-Fächern war der Rückgang besonders stark. Ihr Anteil an der Gesamtzahl der Studienanfänger ist von zeitweilig deutlich mehr als 40 Prozent auf unter 38 Prozent gesunken; zudem hatte das Bröckeln schon vor der Pandemie begonnen.

Welche Sorgen dies im gesamtwirtschaftlichen Maßstab begründet, hat die Förderbank KfW gerade mit einer Studie verdeutlicht: Bleibe der Produktivitätsfortschritt so schwach wie seit einigen Jahren und verstärke sich zugleich der Rückgang des inländischen Fachkräfteangebots, dann drohe Deutschland ökonomisch eine „Zeitenwende“ – hin zu einer Ära stagnierenden oder gar schrumpfenden Wohlstands (F.A.Z. vom 23. Januar). Ohne mehr Nachwuchs in den MINT-Berufen würde „die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zunehmend beeinträchtigt“.

Was da auf dem Spiel steht, treibt auch die Bundesregierung um. Das belegt ihre Fachkräftestrategie, mit der sich der Bundestag gerade befasst hat: „Eine zunehmend dynamische Digitalisierung trägt zu der starken Arbeitsplatzentwicklung und damit zu den anhaltenden Engpässen in IT-Berufen sowie in der Berufsgruppe ‚Technische Forschung und Entwicklung‘ bei“, schreibt sie in ihrem Bericht. „Dabei arbeiten in diesen Berufen bereits viele fachfremd Qualifizierte, und auch die Jahresarbeitszeit liegt bereits über dem Durchschnitt.“ Für Arbeitgeber werde es daher zunehmend schwieriger, Personal für diese Aufgaben zu finden.

Lernlücken in Mathematik

Axel Plünnecke, Bildungsforscher am Institut der deutschen Wirtschaft (IW) und Autor eines halbjährlichen „MINT-Reports“ für die Arbeitgeberverbände, führt die Trendwende aber auf tiefere Ursachen zurück – vor allem die ungünstige Entwicklung der allgemeinbildenden Schulen. Er untermauert es mit diesem Vergleich: Von der Jahrtausendwende bis zum Jahr 2012 hätten die Pisa-Tests steigende Kompetenzen von 15-jährigen Schülern in Mathematik und Naturwissenschaften festgestellt – und in zeitlichem Einklang damit stiegen von 2005 an die Studienanfängerzahlen in den MINT-Fächern an. Seit 2012 aber zeigten die Pisa-Tests sinkende Kompetenzen der 15-Jährigen in diesen Fächern – und mit fast gleichem Zeitabstand begannen die Studienanfängerzahlen in diesem Bereich zu bröckeln.

Das ist aber noch nicht alles: Die Folgen von Pandemie und Lockdowns an den Schulen dürften den Zulauf zu MINT-Studiengängen „in den kommenden Jahren weiter belasten, da Lernlücken in Mathematik aufgetreten sind“, merkt Plünnecke an. Anstelle der eigentlich nötigen Verbesserung der Schulen in diesen Fächern hat Corona also erst einmal noch einen weiteren Rückschlag gebracht. Umso wichtiger seien nun Aufholprogramme, um insbesondere die entstandenen Lernlücken von Grundschülern schnell zu schließen.

Der Maschinenbauverband VDMA teilt die Analyse und weist auf hohe Schulabbrecherzahlen hin. „Um dem Fachkräftemangel zu begegnen, müssen mehr junge Leute zu einem Schulabschluss gebracht werden“, mahnt Hartmut Rauen, stellvertretender Hauptgeschäftsführer. Mehr qualifizierte Zuwanderung, mehr Vollzeitarbeit und mehr Weiterbildung seien weitere große Aufgaben für die Politik.

Weitere Hinweise darauf, wie mehr Schüler den Zugang zu einem MINT-Studium finden könnten, liefert eine jüngst vom Stifterverband vorgelegte Auswertung: Während viele europäische Länder an ihren Schulen längst ein Pflichtfach Informatik haben, wird solcher Unterricht hierzulande – von wenigen Bundesländern abgesehen – bisher oft höchstens als Wahlfach angeboten.