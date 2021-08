Interview zu Tech-Konzernen : „Reif für eine große Zerschlagung“

Aktualisiert am

Schrumpft der Wettbewerb in Amerika? War Facebooks Übernahme von WhatsApp und Instagram eine Killer-Aquisation? Der Yale-Ökonom Florian Ederer hat Antworten und eine Zerschlagungsfantasie.

Herr Ederer, erdrosseln große Unternehmen den Wettbewerb in den Vereinigten Staaten?

Winand von Petersdorff-Campen Wirtschaftskorrespondent in Washington.

Das Weiße Haus sieht ganz klar ein Wettbewerbsproblem. In meinen Augen ist das stimmig. Amerika galt lange als das Land des freien Wettbewerbs. Studien in den letzten zehn Jahren haben gezeigt, dass das nicht mehr so gut aussieht.

Woran erkennt man denn, dass der Wettbewerb nicht mehr so gut funktioniert?

Eine der einflussreichsten Untersuchungen der jüngsten Jahre kommt zum Ergebnis, dass die Deckungsbeiträge führender Unternehmen seit den Achtzigerjahren stark gestiegen sind. Das ist die Differenz zwischen variablen Kosten und dem Umsatz. Der Gewinn geht zulasten der Verbraucher.