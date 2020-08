Team von Olaf Scholz : Das sind die Weggefährten des SPD-Kanzlerkandidaten

Die Ratgeberin: Britta Ernst

Für viele in der Politik sind Partnerin oder Partner wichtige Ratgeber, bei Olaf Scholz hat das Wort der Ehefrau besonderes Gewicht. Schließlich ist sie zum zweiten Mal Landesministerin, mit dem Geschäft also aus eigener Anschauung vertraut. Die beiden kennen sich ewig, Politik ist ihr Leben.

Patrick Bernau Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.



Ralph Bollmann Korrespondent für Wirtschaftspolitik und stellvertretender Leiter Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.

Als Scholz 2011 in Hamburg die absolute Mehrheit eroberte und zum Ersten Bürgermeister gewählt wurde, gab sie ihre Karriere in der dortigen Landespolitik auf – nicht ohne öffentlich zu erklären, dass sie diese Sitte als überholt empfand. Wenig später wurde sie Bildungsministerin in Schleswig-Holstein, anschließend in Brandenburg.

Heute lebt das Paar in Potsdam, wo Scholz ein Bundestags-Direktmandat erobern will und gelegentlich vor der Kulisse der Glienicker Brücke ein Fernsehstatement abgibt.

Zu Hause bleiben die Medien außen vor: Seine Frau wollte als Einzige aus dem Beraterkreis nicht mit der F.A.S. sprechen. Vor ihr hat Scholz keine Geheimnisse, jedenfalls keine politischen. Da sind sich die übrigen Weggefährten sicher: Nur seiner Frau erzählt der Chef wirklich alles.

Der Gesellige: Wolfgang Schmidt

Kein Wunder, dass Schmidt den Kanzlerkandidaten fast so lange begleitet wie dessen Frau. Er wirkte für Scholz in der Parteizentrale, in der Bundestagsfraktion, als Statthalter des Hamburger Bürgermeisters in der Bundeshauptstadt. Die kurze Zeit 2010/2011, in der Scholz kein herausgehobenes Amt innehatte, überbrückte er bei der Internationalen Arbeitsorganisation. „Wenn man so lange zusammenarbeitet, dann ist das wie in einer Ehe – leidenschaftlich, nicht immer konfliktfrei, ganz selten am Rande der Scheidung.“

Aber Schmidt hält nicht nur den Kontakt zum Berliner Betrieb. Er hat auch einen Austausch in Gang gebracht, der im Finanzministerium vorher nicht üblich war: den zu Volkswirtschaftsprofessoren. Jetzt gibt es Praktika für Ökonomen im Finanzministerium, auf dem Höhepunkt der Corona-Krise rief das Finanzministerium wöchentlich eine Reihe von Ökonomen zur Videokonferenz.

Für Scholz hat sich das doppelt ausgezahlt: Erstens bekam er schnelleren, ausführlicheren und praxistauglicheren Rat zum Umgang mit der Corona-Rezession. Und zweitens band er einige Kommentatoren von vornherein in seine Politik ein, die sonst vielleicht öffentlich mehr Kritik geübt hätten. „Der enge Austausch hilft beiden Seiten“, formuliert er diplomatisch. „Die Ökonomen verstehen die Ausgangsbedingungen besser, unter denen Politik agiert. So können sie praxistauglichere Vorschläge entwickeln. Und wir profitieren von klugen Ideen, die tatsächlich umsetzbar sind.“