Tarifverhandlungen : Chemie plant Lohnrunde im Eiltempo

Arbeitnehmer ringen mit rasant steigenden Lebenshaltungskosten, Unternehmen rutschen unter dem Druck extremer Energiepreise in die Rezession: Die Bedingungen für Lohnverhandlungen sind in diesem Herbst so schwierig wie selten zuvor. Doch während sich die Tarifparteien im öffentlichen Dienst und in der Metall- und Elektroindustrie gerade auf langwierige, konfliktreiche Aus­ein­andersetzungen einstimmen, deutet sich in der Lohnrunde für 580.000 Be­schäftigte der Chemie- und Pharmaindustrie ein ganz anderer Verlauf an – mit Chancen auf eine rasche, einvernehmliche Lösung noch in diesem Monat.

Dietrich Creutzburg Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Geht es nach dem Bundesarbeitgeberverband Chemie (BAVC), der die 1900 Unternehmen der Branche vertritt, dann liegt dies nun zumindest im Bereich des Möglichen: Unternehmen und Beschäftigte hätten derzeit wahrlich schon genug Probleme – „umso mehr sind wir als Tarifparteien auf beiden Seiten in der Pflicht, für unsere Mitglieder jetzt mit aller Kraft an Lösungen zu arbeiten“, sagte der Verhandlungsführer der Arbeitgeber, Hans Oberschulte, der F.A.Z. „Wir wollen dem Oktober eine Chance geben.“