Neue Tarifrunde : Öffentlicher Dienst auf Konfrontationskurs

Aktualisiert am

Die Corona-Krise hat tiefe Löcher in die Staatskassen gerissen. Sie geht aber in einigen Bereichen der staatlichen Daseinsvorsorge auch mit außerordentlichen Arbeitsbelastungen für die Bediensteten einher. Unter diesen schwierigen Vorzeichen beginnt am Dienstag die neue Tarifrunde im öffentlichen Dienst. Geht es nach den Kommunen, die allein mehr als zwei Millionen Menschen beschäftigen, ist für Gewerkschaftsforderungen nach mehr Lohn und kürzeren Arbeitszeiten eigentlich kein Raum. Das betonte ihr Verhandlungsführer, Kommunal-Arbeitgeberpräsident Ulrich Mädge, im Gespräch mit der F.A.Z.

Vereinzelt hatte es sogar Arbeitgeberforderungen gegeben, Gehälter in der Krise zu kürzen. Dazu sagte Mädge: „Eigentlich müssten wir das angesichts der schwierigen Lage.“ Er schränkte aber ein: „Klar ist aber auch, dass wir mit dieser Haltung nicht in die Tarifverhandlungen gehen.“ Einfach ausblenden könne man die Krise und ihre dramatischen finanziellen Folgen jedoch nicht. „Insofern bleibt es dabei, dass die Forderungen der Gewerkschaften völlig überzogen sind und es nichts zu verteilen gibt“, sagte der Präsident der Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA), der auch Oberbürgermeister von Lüneburg ist

„Das muss erst einmal erwirtschaftet werden“

Die Arbeitnehmerseite mit der Gewerkschaft Verdi an der Spitze hatte vor einer Woche ihre Forderungen verkündet. Diese sehen zum einen vor, die Gehälter im Herbst um durchschnittlich knapp 5 Prozent anzuheben: die oberen Gehaltsgruppen um 4,8 Prozent, die unteren um mindestens 150 Euro im Monat – was dort bis zu 7,7 Prozent entspricht. Daneben streben die Gewerkschaften kürzere Arbeitszeiten an. Dazu zählt eine Angleichung des Wochenpensums im Osten von bisher 40 Stunden auf das Westniveau von 39.

Auch damit stoßen sie aber auf harten Widerstand: „Für die VKA ist eine Angleichung der Wochenarbeitszeit auf 39 Stunden nicht akzeptabel“, betonte Mädge. Denn das belaste die kommunalen Arbeitgeber im Osten mit zusätzlichen Mehrkosten von 330 Millionen Euro im Jahr, was einer Tarifsteigerung von weiteren 2,6 Prozent entspreche. Mittelbar legt seine Formulierung nahe, dass die Arbeitgeber für eine Ost-West-Angleichung oberhalb von 39 Stunden, also mit längeren Arbeitszeiten im Westen, offen sind.

Nicht minder klar wies Mädge die Forderung nach mehr freien Tagen zur Entlastung der Beschäftigten zurück. Auch das sei „nicht akzeptabel – insbesondere in der derzeitigen Corona-Krise“, betonte er und warnte: „Wie wollen die Gewerkschaften dies eigentlich vor der Allgemeinheit in Deutschland verantworten, wenn Personal fehlt, das gerade jetzt dringend gebraucht wird?“ Jeder zusätzliche freie Tag koste die kommunalen Arbeitgeber 0,48 Prozent oder rund 500 Millionen Euro mehr. „Das muss erst einmal erwirtschaftet werden.“ Und wo Personal jetzt schon knapp sei, drohe Arbeitszeitverkürzung überdies zu einer größeren Arbeitsbelastung zu führen.

Unterschiedliche Erwartungen

Insgesamt haben die Kommunen das Volumen der Tarifforderungen für ihren Bereich mit jährlich 5,7 Milliarden Euro beziffert. Weitere 1,3 Milliarden Euro kommen hinzu, wenn man die Mehrkosten für den Bund hinzuzählt und unterstellt, dass er die Tarifergebnisse auf seine 340.000 Beamten überträgt. Dessen Verhandlungsführer ist Innenminister Horst Seehofer (CSU). Da der Anteil der Personalkosten am Bundeshaushalt mit weniger als 10 Prozent aber viel geringer ist als in den Kommunen, dürfte die zentrale Konfliktlinie zwischen VKA und Verdi verlaufen. Die nächste Tarifrunde für die Länder steht erst 2022 an.

Die Gewerkschaften haben diesmal intern sehr unterschiedliche Erwartungen auszugleichen: Beschäftigte von Kultureinrichtungen und Flughäfen sind angesichts der Krisenfolgen für einen vorsichtigen Kurs offen. Die Erwartungen der Pflegekräfte sind jedoch umso höher. Auch deshalb will Verdi in der Tarifrunde über gesonderte Verbesserungen für die Pflege verhandeln – etwa über neue Schichtzuschläge und Zulagen.

„Ich drohe nicht mit Streiks“

Dem haben die Arbeitgeber zwei eigene Punkte entgegengesetzt: Auch sie wollen Zusatzverhandlungen führen – über Kostenentlastungen für Flughäfen und Sparkassen. Jenseits der offensichtlichen Krise der Flughäfen hätten auch die Sparkassen wachsende Probleme: Niedrigzinsen und seit Jahren sinkende Betriebsergebnisse. Dem hätten die Tarifabschlüsse aber bisher nicht Rechnung getragen. Es sei „erforderlich, die Wettbewerbsfähigkeit der Sparkassen mittels eines wirtschaftlich verkraftbaren Tarifabschlusses weiterhin zu gewährleisten“, so die VKA.

Mehr zum Thema 1/

Tatsächlich hatte diese schon in der Tarifrunde 2018 Entlastungen für Sparkassen verlangt, hatte das damals im Gesamtpaket mit Tariferhöhungen von 7,5 Prozent für 30 Monate aber nicht untergebracht – was innerhalb der VKA zu heftigen Verwerfungen führte. Mädge, der vor diesem Hintergrund 2019 Präsident wurde, muss daher nun unter erschwerten Bedingungen sein Lager zusammenhalten.

Mit erschwerenden Umständen haben es aber auch die Gewerkschaften zu tun: Bisher gibt es keine Erfahrungen, wie sich unter den Bedingungen der Corona-Pandemie streiken lässt. Verdi-Chef Werneke betont, dass er sich sehr um rasche und sachliche Verhandlungen bemühen wolle. „Ich drohe nicht mit Streiks“, sagte er. „Falls die Arbeitgeber aber meinen, das zu ihrem Vorteil ausnutzen zu können, werden wir ihnen sehr wohl zeigen, dass wir handlungsfähig sind.“