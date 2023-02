Bei der Post bereitet die Gewerkschaft Verdi schon einen unbefristeten Arbeitskampf vor. Im öffentlichen Dienst hat sie mit Warnstreiks soeben den Flugverkehr für einen Tag lang lahmgelegt. Und sie stimmt sich vor der an diesem Mittwoch beginnenden zweiten Verhandlungsrunde für 2,5 Millionen Bedienstete von Bund und Kommunen auf Verschärfungen ein, falls die Arbeitgeber kein „wirklich gutes Angebot“ mitbringen. „Die nächsten Streiks haben eine andere Dimension“, droht Verdi-Chef Frank Werneke. Die Lohnforderungen in den beiden Konflikten unterscheiden sich nur in ihrer Struktur – ihr Umfang beläuft sich jeweils auf 15 Prozent.

Damit nicht genug: Auch die einst als moderat geltende Eisenbahngewerkschaft EVG macht neuerdings mit schrillen Tönen auf sich aufmerksam. Nachdem sie Ende Januar ihre Forderung an die Deutsche Bahn und weitere 50 Bahnbetreiber beschlossen hatte, nährte sie gleich Spekulationen über eine Streikwelle im März – schon vor dem Beginn der Verhandlungen. Unplausibel ist die Spekulation aber nicht angesichts der Höhe ihrer Forderung: 650 Euro mehr im Monat für alle, außer für die oberen Tarifgruppen jenseits 5416 Euro Monatslohn – für sie soll es „nur“ 12 Prozent mehr geben. Unterm Strich beläuft sich die Forderung auf etwa 18 Prozent.

Von Lohnzurückhaltung in Deutschland kann damit keine Rede mehr sein, das tarifpolitische Klima wird erkennbar hitziger. Im vergangenen Jahr hatten die großen Industriegewerkschaften, IG Metall und IG BCE, ihre Tarifrunden noch unter dem Eindruck von Rezessions- und Arbeitsplatzsorgen geführt und sich deshalb zu einer gewissen Mäßigung verpflichtet gesehen. Doch in den aktuellen Tarifrunden ist davon nichts mehr zu erkennen. Ob es nur daran liegt, dass sich Bedienstete im öffentlichen Sektor traditionell kaum Sorgen um ihre Arbeitsplatzsicherheit machen müssen?

Furcht vor einer „Lohn-Preis-Spirale“

Ein Problem ist die neue Gangart jedenfalls nicht nur deshalb, weil sie Verbraucher mit mehr Streiks belastet. Sie belebt auch die beinahe schon wieder vergessene Furcht vor einer „Lohn-Preis-Spirale“ neu – vor einem gegenseitigen Aufschaukeln von Preis- und Lohnerhöhungen. Einige Warnzeichen hatte jüngst schon die Europäische Zentralbank ausgesandt. Nun benennt es die Bundesbank sehr klar: „Spürbare Zweitrundeneffekte auf die Preise sind absehbar“, schreibt sie in ihrem neuen Monatsbericht. So trage die Lohnpolitik „dazu bei, dass die Inflationsrate über einen längeren Zeitraum deutlich über dem mittelfristigen Ziel von 2 Prozent für den Euroraum bleiben wird“.

Dies widerspricht den Einschätzungen, die Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Sozialpartner noch vor einigen Monaten in der von Scholz einberufenen „Konzertierten Aktion“ gemeinsam vertreten hatten: Eine „Lohn-Preis-Spirale“ gebe es in Deutschland nicht. Treiber der Teuerung seien Energieknappheit und Lieferkettenstörungen, nicht aber die Löhne. Die Bundesbank erinnert in ihrer Analyse indes auch daran, dass neben den Gewerkschaften weitere Kräfte am Werk seien: die neue Arbeitskräfteknappheit – und die Regierungskoalition mit ihrem Beschluss, den gesetzlichen Mindestlohn auf 12 Euro zu erhöhen. Das entsprach 25 Prozent mehr verglichen mit dem Vorjahr.

Eine genauere Analyse der Lohnrunden liefert der neue Tarifbericht des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) für 2022, er liegt der F.A.Z. vorab vor. Unterm Strich urteilt das arbeitgebernahe Institut darin so: Bezogen auf die bis Ende 2022 erzielten Abschlüsse und „gemessen an der Jahresinflationsrate von 7,9 Prozent war die Tariflohndynamik insgesamt moderat“. Das, so die Forscher Hagen Lesch und Lennart Eckle, habe „Konflikte mit der Europäischen Zentralbank vermieden, an deren Ende eine Stabilisierungsrezession stehen würde“. Mit Blick auf die neuen Tarifrunden urteilen sie aber anders: „Sollten sich die Gewerkschaften mit ihren hohen Forderungen durchsetzen, die weit über die Inflationsrate hinausgehen, droht 2023 eine Lohn-Preis-Spirale.“