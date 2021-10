Tarifkonflikt : Personalmangel fördert die Streiklust am Bau

In dem seit Mai laufenden Tarifkonflikt der Bauwirtschaft hat gerade ein Schlichtungsverfahren begonnen – die Gewerkschaft droht aber schon vorab mit Streiks: Sollten sich die Arbeitgeber in der Schlichtung „querstellen, dann wird es im Herbst unweigerlich einen Baustreik geben“, kündigte der Vorsitzende der IG Bauen-Agrar-Umwelt, Robert Feiger, vor den Gesprächen unter Leitung von Bundessozialgerichtspräsident Rainer Schlegel am Mittwoch an. „Von wichtigen Autobahnen bis zu bedeutenden Projekten im Hochbau: Hunderte von Baustellen stehen dann zwischen Flensburg und Garmisch-Partenkirchen, zwischen Aachen und Görlitz still.“

Dietrich Creutzburg Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Es wäre der erste große Baustreik seit fast 20 Jahren, aber auch ein Test, wie streikmächtig die IG Bau in der strukturell schwierigen Branche mit 900.000 Beschäftigten heute ist. In der Vergangenheit hatten sich die Umstände für die Gewerkschaft ungünstig entwickelt, da auf Baustellen in wachsender Zahl osteuropäische Entsendearbeitnehmer sowie Klein- und Scheinselbständige zum Einsatz kamen – Arbeitskräfte, die sich nicht an Tarifrunden beteiligen. Zudem arbeitet ein Großteil der einheimischen Bauarbeiter in Kleinbetrieben, was gewerkschaftliche Organisation ebenfalls erschwert.