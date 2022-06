Tankrabatt und Klimageld : Das wilde Schenken

So viel Geld wie am Freitag hat der Bundestag in seiner Geschichte nur selten bewilligt. Fast eine halbe Billion Euro an Ausgaben umfasst der Haushaltsplan für das laufende Jahr 2022, den die Parlamentarier soeben beschlossen. Mehr Geld gab der Bund bisher nur ein einziges Mal aus, im Corona-Jahr 2021. 30 Milliarden Euro fließen nun in die Entlastungspakete, sprich: Sie sollen den Bürgerinnen und Bürgern helfen, die Mehrausgaben zu schultern, die ihnen der russische Krieg gegen die Ukraine und die daraus resultierende Inflation vieler Rohstoff- und Lebensmittelpreise beschert hat.

Ralph Bollmann Korrespondent für Wirtschaftspolitik und stellvertretender Leiter Wirtschaft und „Geld & Mehr" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin.

Mehr noch: Das Geld soll zugleich einen Verteilungseffekt haben, den ärmeren Bevölkerungsschichten stärker zugutekommen als den wohlhabenderen. Diesen Zweck verfolgt die Politik vor allem mithilfe von Pauschalbeträgen: Jeder steuerpflichtige Arbeitnehmer bekommt zum Beispiel im September einmalig 300 Euro als Energiepreispauschale, Empfänger von Sozialleistungen erhalten 200 Euro, beim Kindergeld gibt es noch mal 100 Euro pro Kopf extra. Für Geringverdiener macht ein solcher Betrag einen höheren Teil des Einkommens aus als für die Bezieher höherer Einkommen. Hinzu kommt: Weil die Pauschale für die Beschäftigten steuerpflichtig ist, bleibt bei geringeren Einkünften netto mehr übrig, wie die Regierungskoalition gleich stolz verkündete. Im Gegensatz dazu steht allerdings der Anstieg der Pendlerpauschale, der wiederum bei höheren Einkommen zu größeren Ersparnissen führt. So recht passt das nicht zusammen.

Auch der befristete Rabatt an der Tankstelle soll vor allem ärmeren Bevölkerungsschichten helfen, die sich sonst zum Beispiel die Fahrt zur Arbeit kaum noch leisten könnten. Um 30 Cent sinkt die Steuer auf Benzin, um 14 Prozent beim Diesel. Die Auswirkung auf den Verkaufspreis ist noch unklar. Und dass es die Monatskarte für Bus und Bahn jetzt für drei Monate fast gratis gibt, kommt der Argumentation aus der Ampelkoalition zufolge gleichfalls sozial Schwächeren zugute, die seltener als andere ein eigenes Auto besitzen.

Teuer und ineffizient

Die Oppositionsparteien kritisieren an diesem Sammelsurium von Einzelbeschlüssen vor allem, dass es noch zu wenig Geld vom Staat gibt: zum Beispiel, dass das Energiegeld in Höhe von 300 Euro nur Beschäftigten, aber zum Beispiel nicht den Rentnern zugutekommt – die freilich mit einer Erhöhung ihrer Altersbezüge um 5,35 Prozent im Westen und 6,12 Prozent im Osten zu den wenigen Bevölkerungsgruppen zählen, denen der Kaufkraftverlust ohnehin schon fast ausgeglichen wird.

Arbeitsminister Hubertus Heil setzte kurz vor der Haushaltswoche noch einen drauf: Er will nun auch das längerfristige Klimageld, mit dem die Koalition eigentlich die Einnahmen aus einer künftigen CO2-Bepreisung an die Bevölkerung zurückgeben wollte, nur bis zu einer Einkommensgrenze von 4000 Euro im Monat für Ledige und 8000 Euro für Paare auszahlen – obwohl das Geld doch eigentlich für alle Teile der Bevölkerung gedacht war. Der Staat sollte die Einnahmen aus einer künftigen CO2-Bepreisung vollständig an die Bürger zurückgeben, so steht es auf Wunsch von FDP und Grünen im Koalitionsvertrag. Schließlich geht es bei dem Klimaaufschlag ums Vermeiden von Emissionen, nicht um zusätzliches Geld für den Fiskus und eigentlich auch nicht um Sozialpolitik.