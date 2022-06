Aktualisiert am

Tankrabatt kommt nicht an : Also die Ölkonzerne zerschlagen?

Der Tankrabatt kommt bei den Verbrauchern nicht voll an. Ein einflussreicher FDP-Politiker – und Staatssekretär im Verkehrsministerium – bringt deshalb eine radikale Idee ins Spiel.

Nichts für Sparfüchse: Tankstelle an der Autobahn A 5 Bild: Ilkay Karakurt

Der bundesweite Tankrabatt kommt nicht wie von der Bundesregierung erhofft bei den Autofahrern an. Nach einem spürbaren Preisrückgang zum 1. Juni sind die Preise an den Tankstellen wieder täglich gestiegen, hat der ADAC am Mittwoch kritisiert. Der Benzinpreis sei im Wochenvergleich zwar um 20,3 Cent gesunken, der bundesweite Durchschnittspreis betrug Mittwoch 1,948 Euro je Liter.

Der Preisrückgang sei somit aber rund 15 Cent geringer ausgefallen als durch die Steuersenkung beabsichtigt. Dieselbe Tendenz gilt für Diesel: Hier ging der Preis im Vorwochenvergleich um 5,2 Cent auf durchschnittlich 1,992 Euro zurück. Hätten Mineralölkonzerne und Tankstellenbetreiber die Steuersenkung voll weitergegeben, hätte der Preis laut ADAC aber um zwölf weitere Cent niedriger ausfallen müssen.