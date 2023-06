Zum Tag des öffentlichen Dienstes hat das Statistische Bundesamt verkündet, dass immer mehr Menschen dort arbeiten. Das liegt vor allem am Wachstum in zwei bestimmten Beschäftigungszweigen.

Eine steigende Zahl von Beschäftigten in Kindertagesstätten und Schulen hat die Menge der im öffentlichen Dienst arbeitenden Menschen im vergangenen Jahr in die Höhe getrieben. Insgesamt arbeiteten zum Stichtag 30. Juni 2022 rund 5,2 Millionen Menschen im Staatsdienst, 106.100 oder 2,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt zum Tag des öffentlichen Dienstes (23. Juni) am Donnerstag in Wiesbaden bekannt gab. Das war mehr als jede zehnte Arbeitskraft in Deutschland (11 Prozent).

Hohe Zuwächse seien vor allem beim Personal in Schulen und Kindertageseinrichtungen zu verzeichnen, hieß es weiter. Allein die Zahl der Erzieherinnen und Erzieher habe sich innerhalb von 15 Jahren mehr als verdoppelt (plus 102 Prozent). Mitte vergangenen Jahres arbeiteten insgesamt rund 267.500 Menschen in Kitas, 10.600 oder 4,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Gleichzeitig sei eine von 2000 bis 2020 anhaltende Pensionierungswelle an Schulen mittlerweile abgeflacht. Bis Mitte 2022 sei an den Schulen die Zahl der Beschäftigten innerhalb eines Jahres um 24.400 oder 2,5 Prozent auf rund eine Million gestiegen. Das Gros davon entfiel auf die Zahl der angestellten Beschäftigten, die um 16.100 oder 5,0 Prozent auf rund 341.200 zulegte, während die der Beamtinnen und Beamten nur um 8.200 oder 1,2 Prozent auf 665.700 stieg. In diesen Ergebnissen sind nicht nur Lehrkräfte, sondern alle Beschäftigten an Schulen enthalten.

Welchen Zweck hat der Tag des öffentlichen Dienstes?

Anlass für die Erhebung der Zahlen ist der Tag des öffentlichen Dienstes, ein offizieller Aktionstag der Vereinten Nationen (UN). International findet der Aktionstag unter dem Namen „United Nations Public Service Day“ statt und wird seit 2002 jedes Jahr am 23. Juni abgehalten. Die UN erklärt, der Grund für die Einführung sei gewesen, den Nutzen und den Wert des öffentlichen Dienstes zu feiern.

Zum Aktionstag wurden bisher jährlich die „United Nations Public Service Awards“ verliehen, mit denen besondere Erfolge von Institutionen des öffentlichen Dienstes ausgezeichnet werden. Im vergangenen Jahr lag ein Schwerpunkt auf Institutionen, die laut dem Verleihungs-Gremium besonders innovativ auf die Corona-Pandemie reagiert haben. Den ersten Platz gewann hier die „Saudi Data and AI Authority“ aus Saudi-Arabien für die Entwicklung einer App zur Kontaktverfolgung. In diesem Jahr pausiert die Preisvergabe jedoch.